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تونس تستضيف البطولة الإفريقية للكرة الحديدية المقيدة  والرافا  2023

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 20:39 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تنظّم الجامعة التونسية للكرة الحديدية بالاشتراك مع الاتحاد الإفريقي للرافا والكرات الحديدية، البطولة الإفريقية للكرة الحديدية المقيدة والرافا (نسخة 2023)، وذلك من 16 إلى 22 جوان الجاري بالمنتزه البلدي بالمرسى

وستشهد دورة تونس الإفريقية للكرة الحديدية المقيدة والرافا (نسخة 2023)، التي ستدوم لمدة ستّة أيام، مشاركة أكثر من 75 لاعبا ولاعبة، يمثّلون 8 دول إفريقية، وهي تونس وكينيا وجزيرة موريس وجيبوتي والجزائر والمغرب ونيجيريا وليبيا،كما يحضره عدد هام من الشخصيات القارية والدولية في اللعبة على غرار رئيسة المكتب المؤقت للجامعة التونسية للكرة الحديدية زهرة السماعلي ورئيس الاتحاد الإفريقي للرافا والكرات الحديدية الجزائري محمد ياسين كافي و رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الحديدية المفيدة المغربي عبد اللطيف أبو طاهر

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وتحضيرا لهذه البطولة، تسعى الجامعة التونسية للكرة الحديدية لجعل هذه البطولة الإفريقية حدثا مميزا في تونس وفي القارة الإفريقية، وذلك لاحتضان تونس لأول مرة بطولة الرافا، إضافة إلى أنها ستكون فرصة هامة للعناصر الوطنية لتاكيد جدارتها بالمراكز المتقدمة عالميا، التي تحتلها بعد ان حقّقت نتائج باهرة مؤخرا



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