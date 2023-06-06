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تسجيل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا بين 29 ماي الماضي إلى 4 جوان الجاري (وزارة الصحة)

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 18:55 قراءة: 0 د, 34 ث
      
سجلت وزارة الصحة خلال الفترة الممتدة من 29 ماي الماضي إلى 4 جوان الجاري حالتي وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، حسب ما جاء في المعطيات الإحصائية لتحيين الوضع الوبائي المتعلق بانتشار هذا الفيروس والتي تم نشرها اليوم من قبل وزارة الصحة.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية خلال الفترة المذكورة 8.42 بالمائة (38 حالة جديدة) بعد إجراء 451 تحليلا مخبريا لتقصي الفيروس. وقد تم خلال الفترة ذاتها إيواء 6 حالات جديدة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.

...

في المقابل، تعافى 59 شخصا ليرتفع العدد الجملي للمتعافين منذ بداية انتشار الفيروس في مارس 2020 قرابة مليون و137.647 شخصا.

وقد بلغ العدد الجملي للوفيات 29.423 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في حين بلغ عدد الإصابات مليونا و153.361 إصابة.


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