"بورقيبة، المؤسس" : حين يتحدث أكاديميون عن "المجاهد الأكبر"

بعد 23 سنة من وفاته، يظل الرئيس الحبيب بورقيبة الملقب بـ"المجاهد الأكبر" حاضرا بقوة في ذاكرة كل التونسيين سواء ممن عاصروه أو من الأجيال الجديدة.
وجوه سياسية لشخصيات عايشت بورقيبة، وأكاديميون ومواطنون من مختلف الأعمار حضروا يوم السبت 3 جوان فعاليات مائدة مستديرة التأمت بمقر مؤسسة الأرشيف الوطني تحت عنوان "بورقيبة اليوم" وتم بثها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي.
لقاء كان فيه الكثير من الشهادات المشحونة بالذكريات والاعترافات والمؤاخذات على شخصية "ملأت الدنيا وشغلت الناس". مداخلات امتزج فيها الجانب الإنساني بالسياسي على شكل اعترافات بحب أزلي لشخص وطني إلى حد النخاع، مثقف كبير يتميز بالحكمة والشخصية الكاريزماتية، وقربه الكبير من أبناء شعبه.
وجوه سياسية لشخصيات عايشت بورقيبة، وأكاديميون ومواطنون من مختلف الأعمار حضروا يوم السبت 3 جوان فعاليات مائدة مستديرة التأمت بمقر مؤسسة الأرشيف الوطني تحت عنوان "بورقيبة اليوم" وتم بثها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي.
لقاء كان فيه الكثير من الشهادات المشحونة بالذكريات والاعترافات والمؤاخذات على شخصية "ملأت الدنيا وشغلت الناس". مداخلات امتزج فيها الجانب الإنساني بالسياسي على شكل اعترافات بحب أزلي لشخص وطني إلى حد النخاع، مثقف كبير يتميز بالحكمة والشخصية الكاريزماتية، وقربه الكبير من أبناء شعبه.
وكشفت الشهادات عن لحظات لا تمحى من الذاكرة، ولا يمكن الشعور بها وفهم قيمتها إلا لمن عاشوها، وعاشوا فترة زمن حكم بورقيبة، الرئيس، المثقف، الخطيب الفصيح اللسان، المتميز بنظرة استشرافية.
من خلال الشهادات، كان بورقيبة حاضرا في كل حالاته، بمزاياه وبمساوئه، وأوقات قوته ولحظات ضعفه، على مدى مسيرة ثرية ومتفردة لشخص استثنائي على أكثر من مستوى.
// بورقيبة، إرث لا ينتهي //
في حديثها عن بورقيبة (3 أوت 1903 - 6 أفريل 2000)، اعتبرت الباحثة والكاتبة والمناضلة السياسية والنسوية فوزية الشرفي، أن "إرثه لا ينتهي"، مبينة أن حياتها "اتسمت بسياسته"، مشيرة إلى مجلة الأحوال الشخصية التي أصدرها بورقيبة والتي غيرت مسار ومصير النساء في تونس حيث جاءت هذه المجلة بقوانين ثورية قطعت مع التقاليد، ومثلت ثورة لا في تونس فقط بل في كل العالم العربي.
وتحدثت الشرفي أيضا عن بورقيبة السياسي الذي كان يؤمن كثيرا بالعلم، حتى أنه قرر اعتماد الرؤية مع الاستئناس بالحساب في ما يخص أيام العطل المتعلقة بالأعياد الدينية. ولم تخف في المقابل مؤاخذاتها على "المجاهد الأكبر" أو الوجه الآخر له، في ما يتعلق بـ"النظام البورقيبي" وعلاقته بمفهوم "الحداثة". وأوضحت الشرفي (كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم العالي المستقيلة في مارس 2011) أنه منذ سنوات الاستقلال، تم غض الطرف عما كان يمكن أن تكون عليه تونس في ما يتعلق بمسألة "التعددية" السياسية. وأعربت في هذا السياق عن أسفها لكون دستور 1956 "استبعد التعددية في البلاد في ما يتعلق بالأقليات الدينية والمكونات العرقية".
// بورقيبة وسوكارنو //
بورقيبة، أو "المجاهد الأكبر" أو "باني تونس الحديثة"، لم يكن فقط أول رئيس للجمهورية التونسية، بل كان شخصية سياسية ذاع صيتها وحازت احترام عديد القيادات السياسية في مختلف بلدان العالم، ومنها العملاق الآسيوي أندونيسيا.
وقدم زهيري ميسراوي، سفير أندونيسيا بتونس في هذا السياق شهادة جدّ مؤثرة. وبلغة عربية فصيحة، تحدث الديبلوماسي الأندونيسي عن علاقة الصداقة المتينة التي كانت تجمع الزعيم الحبيب بورقيبة والرئيس الاندونيسي السابق أحمد سوكارنو، اللذين تتصدر صورتهما اليوم مختلف قاعات سفارة بلاده في تونس.
وتحدث بإعجاب وتقدير كبيرين، عن بورقيبة السياسي الذي نجح في نسج علاقات صداقة خالدة بين الشعبين التونسي والأندونيسي منذ خمسينات القرن الماضي، وتحديدا منذ زيارة بورقيبة إلى أندونيسيا حتى قبل استقلال تونس. وأكد على أن علاقة الصداقة التاريخية التي تجمع بورقيبة بسوكارنو والقائمة على قيم الاحترام المتبادل وحب العمل والوطنية. وبين السفير الأندونيسي أن بورقيبة كان يجسد فعلا المبادئ والقيم الإنسانية الكبرى والفلسفية وقيم الصداقة.
// بورقيبة...ذكرى تأبى النسيان //
وإلى جانب المائدة المستديرة التي احتضنتها مؤسسة الأرشيف الوطني، كان الحبيب بورقيبة على مدى ثلاثة أيام (من 1 إلى 3 جوان) محور ندوة دولية احتضنها مجمع "بيت الحكمة" بقرطاج، الضاحية الشمالية للعاصمة، تحت عنوان "الحبيب بورقيبة، المؤسس" ونظمها بالاشتراك مع جمعية الدراسات البورقيبية ومؤسسة الأرشيف الوطني، وسيتم نشر مداخلات المشاركين في كتاب لاحقا.
ولاحظ رئيس المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (أكاديمية بيت الحكمة) محمود بن رمضان، أن الاهتمام بهذه الندوة فاق كل التوقعات. وبين حرص بيت الحكمة على إحياء ذكرى بورقيبة المؤسس الذي حكم تونس 35 سنة. وأكد على أن بورقيبة ينتمي إلى تونس قاطبة، لذلك كان لا بد من الاستماع إلى كل الأصوات سواء المدافعة عنه والمعجبة به، أو الناقدة له، وذلك في رحاب بيت الحكمة، "بشكل يليق بأكاديمية على مسافة من الشخصية موضوع الندوة، بتناولها من جانب أكاديمي".
واعتبر بن رمضان أن مجمع بيت الحكمة نجح في كسب الرهان بالنظر إلى مستوى المداخلات التي تم تقديمها، ومستوى المتدخلين، والنقاش الذي تلا مداخلات المشاركين على مدى ثلاثة أيام. وأضاف قائلا : "لقد كانت تلك طريقتنا في الاحتفاء ببورقيبة وتكريمه، وأعتقد أنه كان سيسعد لو كان بيننا واستمع لما قيل عنه من آراء ومواقف متعددة بما فيها من نقد لبعض ما طبع مسيرته السياسية.
واختتمت فعاليات الندوة الدولية بعرض الشريط الوثائقي "بورقيبة، العودة" للمخرج هشام بن عمار، الذي أنتج سنة 2017.
وسواء كانت هذه العودة واقعية أو خيالية، يبدو أنه لا مناص من حدوثها، لدى فئة كبيرة من التونسيين لا سيما ممن لم يستطيعوا بعد، نسيان رئيس رحل في ظل لامبالاة تامة، تحت حكم الرئيس الذي تولى بعده مقاليد السلطة.
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