"بورقيبة، المؤسس" : حين يتحدث أكاديميون عن "المجاهد الأكبر"

بعد 23 سنة من وفاته، يظل الرئيس الحبيب بورقيبة الملقب بـ"المجاهد الأكبر" حاضرا بقوة في ذاكرة كل التونسيين سواء ممن عاصروه أو من الأجيال الجديدة.

وجوه سياسية لشخصيات عايشت بورقيبة، وأكاديميون ومواطنون من مختلف الأعمار حضروا يوم السبت 3 جوان فعاليات مائدة مستديرة التأمت بمقر مؤسسة الأرشيف الوطني تحت عنوان "بورقيبة اليوم" وتم بثها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي.



لقاء كان فيه الكثير من الشهادات المشحونة بالذكريات والاعترافات والمؤاخذات على شخصية "ملأت الدنيا وشغلت الناس". مداخلات امتزج فيها الجانب الإنساني بالسياسي على شكل اعترافات بحب أزلي لشخص وطني إلى حد النخاع، مثقف كبير يتميز بالحكمة والشخصية الكاريزماتية، وقربه الكبير من أبناء شعبه.



...