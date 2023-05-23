توقيع اتفاق التفويت في نسبة 28ر13 بالمائة من راس مال شركة المتوسطية للإعلام والاتصالات

اعلنت شركة الكرامة القابضة، عن توقيع اتفاق التفويت في نسبة 28ر13 بالمائة من راس مال الشركة المتوسطية للإعلام والاتصالات بسعر جملي يناهز 4ر2 مليون دينار، لصالح شركة " بي أي للخدمات".



وأفادت الكرامة القابضة في بلاغ نشرته، امس الاثنين، ان عملية التفويت التي أشرفت عليها الكرامة القابضة، جرت بمرافقة من مكتب الاستشارة "فيكوم" لصالح شركة " بي أي للخدمات"، دون تقديم تفاصيل عن مجال نشاط هذه الشركة.





يشار الى ان شركة "المتوسطية للميديا والاتصالات" هي شركة ذات مسؤولية محدودة احدثت سنة 2003 وتنشط أساسا في الانتاج والنشر السمعي البصري والخدمات ذات العلاقة بالميديا وهي تستغل حاليا رخصة بثّ اذاعة "موزاييك أف ام".



وكانت الكرامة القابضة اعلنت في 27 سبتمبر 2022 اعتزامها التفويت بالبيع لحساب الدولة التونسية عن طريق طلب عروض، في جميع مساهماتها المباشرة والبالغة 13،28 بالمائة من رأس مال الشركة المتوسطية للإعلام والاتصالات، لمستثمر قادر على المساهمة في تطوير نشاطها.

وافادت ابانها ان راس مال الشركة المتوسطية للإعلام والاتصالات يبلغ 3633700 دينار موزع إلى 36337 حصة اجتماعية بقيمة 100 دينار الحصة الواحدة.



