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بطولة البحر الأبيض المتوسط للكاراتي: المنتخب التونسي يحز المركز الأول

Publié le Mardi 23 Mai 2023 - 11:08 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أحرز المنتخب الوطني التونسي للكاراتي المركز الأول في جدول الترتيب النهائي لبطولة البحر الأبيض المتوسط في نسختها التاسعة والعشرين، والتي احتضنتها تونس من 19 الى 21 ماي الجاري.
وجاء ذلك بعد أن توّجت العناصر الوطنية بـ 61 ميدالية، منها 16 ذهبية و13 فضية و32 برونزية.

وفي ما يلي جدول الترتيب النهائي:

البلد ذهبية فضية برونزية المجموع
تونس 16 13 32 61
الجزائر 12 8 22 42
مصر 5 4 9 18
تركيا 2 5 1 8
المغرب 2 4 4 10
اسبانيا 2 3 2 7
البرتغال 2 0 0 2
مقدونيا الشمالية 1 2 2 5
فرنسا 2 1 4 7
ليبيا 1 1 3 5
ايطاليا 1 1 2 4
صربيا 0 2 1 3
الجبل الأسود 0 0 2 2
كرواتيا 0 0 1 1
اليونان 0 0 1 1
سوريا 0 0 1 1

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