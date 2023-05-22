بن عروس: تتويج تونسي في مسابقة ريادة الأعمال للمشاريع المجدّدة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط

توج الباعث الشاب أحمد سليم بوعكاز من الغرفة الفتية الاقتصادية بالزهراء من ولاية بن عروس بالمرتبة الأولى في مسابقة ريادة الأعمال للمشاريع المجدّدة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط لسنة 2023 بعد ترشحه لهذا الطور من المسابقة بمشروع لتطبيقة ولواقط الكترونية تتعلق بحسن التصرف في استهلاك الماء للمنشآت والمرافق الكبرى.



وتحصّل بوعكاز على هذه الجائزة بعد الاعلان عن نتائج المشاريع المرشّحة من قبل اللجنة المنظمة للمسابقة في هراري بالزمبابوي مساء أول أمس السبت بعد التداول في ستة مشاريع من بلدان مختلفة بلغت هذا الدور.

وتقوم فكرة المشروع المتوّج، وفق ماصرح به اليوم الاثنين، احمد سليم بوعكاز، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على تركيز لواقط الكترونية بشبكة توزيع المياه في المنشآت والمرافق الكبرى وغيرها، وربطها بتطبيقة الكترونية موحدة لاحتساب معدلات استهلاك الماء حينيا في مختلف الخطوط المتفرعة عن الشبكة الأصلية، وقياس تواتر الاستهلاك بهذه الخطوط، وكذلك تحديد أماكن الخلل إن وجدت والاعلام بها فوريا.

وتمكّن هذه التطبيقة أصحاب المرافق والمؤسسات الكبرى من تحديد رزنامة استهلاك يومية أو أسبوعية أو أكثر لكمية استهلاك الماء في مختلف الأجزاء، ومقارنة معدلات الاستهلاك في فترات مختلفة، وتحديد مخطّطات عمل واضحة لحسن التصرف في الموارد المتاحة.

ومن المنتظر أن يتم ترشيح المشروع الفائز للتنافس على المستوى العالمي في المسابقة الدولية التي تنظمها الغرف الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم والمزمع الاعلان عنها خلال الأشهر القليلة القادمة.



