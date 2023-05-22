البطولة العربية الأولى لألعاب القوى لأقل من 23 سنة ـ نتائج اليوم الثاني

في ما يلي نتائج اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية الأولى لألعاب القوى لأقل من 23 سنة الجارية فعالياتها من 20 الى 24 ماي الجاري بملعب ألعاب القوى برادس:



نهائي 10 كلم مشي ذكورا

1 - أسامة فرحات (تونس ) 40:28.64 دق

2 - أيمن بن ساحة (الجزائر) 41:39.22 ذق

3 - عبد النور عامر (الجزائر) 41:57.18 دق



نهائي رمي الصحن اناثا

1 - الشعبية بلمعاسي (المغرب) 46.24 م

2 - شيماء شويخ (تونس) 44.79 م

3 - رنا خالد (مصر) 42.72 م



نهائي 100 م حواجز اناثا

1 - ملاك أيمن (مصر) 14.23 ث

2 - كردستان باموجمال (العراق) 14.30 ث

3 - ديرين خطيار علي (العراق) 15.44 ث



نهائي الوثب العالي اناثا

1 - صفاء المسكيني (المغرب) 1.74 م

2 - هديل رزيق رينا (الجزائر) 1.74 م

3 - أبيتان أحمد بشير (مصر) 1.68 م

- آسيا الحفيان (المغرب) 1.68 م



نهائي سباق 110 م حواجز ذكورا

1 - يوسف بدوي (مصر) 13.71 ث

2 - بدر علي الجومة (السعودية) 14.11 ث

3 - أيوب بن صبرة (الجزائر) 14.24 ث



نهائي سباق 400 م اناثا

1- سلمى الهلالي (المغرب) 55.33 ث

2 - ملاك فرتوني (الجزائر) 55.72 ث

3 - ايناس بلقاسم (تونس) 59.60 ث



نهائي سباق 400 م ذكورا

1 - رامي البلطي (تونس) 47.21 ث

2 - حمزة دعير (المغرب) 47.24 ث

3 - معتز عبد الرزاق سيكيو (الجزائر) 47.55 ث



نهائي سباق 800 م اناثا

1 - سناء الحسناوي (المغرب) 2.17.19 دق

2 - لمياء هيمي (المغرب) 2.17.68 دق

3 - غانية رزيق (الجزائر) 2.17.83 دق



نهائي رمي المطرقة ذكورا

1 - محمد عبد الله الزاير (السعودية) 63.15 م

2 - باسل محمد (مصر) 62.06 م

3 - مرتضى بوزيان (تونس) 60.57 م



نهائي 1500 م ذكورا

1 - أيانلات آبيدي (دجيبوتي) 3.45.39 دق

2 - يزيد دلاع (الجزائر) 3.49.53 دق

3 - أسامة العلاوي (المغرب) 3.50.17 دق



نهائي 100 م اناثا

1 - مرام محمود أحمد (مصر) 11.97ث

2 - ايمان مكرازي (المغرب) 12.22ث

3 - ميساء معوّض (لبنان) 12.27 ث



نهائي القفز بالزانة ذكورا

1 - سيف الدين محمد عبد السلام (قطر) 5.30 م

2 - أمير فالح عبد الواحد (العراق) 4.90 م

3 - أمير صبيح صيهود (العراق) 4.85 م



نهائي السباعي اناثا

1 - ملاك أيمن (مصر) 4669 ن

2 - اسلام الخذيري (تونس) 4367 ن

3 - مريم السماعلي (تونس) 4171 ن



نهائي سباق 3000 م موانع ذكورا

1 - صلاح الدين بن يزيد (المغرب) 8.34.44 دق

2 - محمد مساعد (المغرب) 8.35.22 دق

3 - ابراهيم الجريدي (تونس) 8.37.73 دق



