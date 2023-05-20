كاس الملك سلمان للاندية:"هدفنا تحقيق نتيجة مريحة امام المحرق البحريني قبل لقاء العودة" (مدرب الاتحاد المنستيري)

أكد مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري عماد بن يونس في الندوة الصحفية التي انعقدت مساء اليوم السبت بمناسبة مباراة ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكاس الملك سلمان للاندية العربية الابطال التي ستجمع غدا الاحد الاتحاد المنستيري بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بنادي المحرق البحريني ان الهدف الرئيسي سيكون تحقيق نتيجة ايجابية واخذ فارق مريح قبل مباراة الاياب في المنامة.



وشدد بن يونس "ان لقاء الغد ضد المحرق البحريني سيكون صعبا باعتبار التقاليد الكبيرة التي يتمتع بها المنافس في مجال المنافسات العربية وهو ما يقتضي اعتماد طريقة لعب متوازنة واستغلال المحاولات الهجومية السانحة للتهديف عبر التركيز في منطقة عمليات المنافس و التحلي بالنجاعة امام المرمى".



وتابع مدرب الاتحاد المنستيري ان "لاعبي الفريق تجاوزوا خيبة الخروج من مسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم وكل تركيزهم الان منصب على البطولة التونسية و مسابقة كاس الملك سلمان للاندية العربية الابطال".

ومن جهته اكد اللاعب ادريس المحيرصي ان الفريق جاهز للقاء الغد ضد المحرق البحريني و كل اللاعبين يحدوهم عزم كبير من اجل تحقيق نتيجة ايجابية و اسعاد جماهير الاتحاد قبل اتمام المهمة بالتاهل الى نهائيات كاس الملك سلمان للاندية.

ومن جانبه اوضح المدرب التونسي لنادي المحرق البحريني ناصيف البياوي خلال ندوة صحفية انتظمت مساء اليوم بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير إنّ "الفريق سيعول في لقاء الغد ضد الاتحاد المنستيري على عناصر محلية بما ان الأجانب انتهت عقودهم ولن يتسنى لهم المشاركة".

واضاف البياوي أنّ "المباراة غدا ستكون صعبة على الفريقين إذ أنّ الاتحاد الرياضي المنستيري جاهز ولديه خبرة المشاركة افريقيا ويمتلك عناصر متميزة فنيا وقادرة على صناعة الفارق في اي لحظة من المباراة رغم انسحابه من كاس الكنفدرالية الافريقية و التغيير الطارئ في جهازه الفني".



