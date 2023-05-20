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وزارة التربية تُنظم غدا الاحد الدورة الأولى للأولمبياد الوطني في الابتكارات في الفيزياء

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 20:18 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تُنظم وزارة التربية يوم غد الأحد بالمركز الوطني لتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج الدورة الأولى للأولمبياد الوطني في الابتكارات في الفيزياء تحت شعار "عندما نعطي معنى للتعلمات في الفيزياء".

ويشارك في هذه الدورة، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة، 97 تلميذا يمثلون 21 مؤسسة تربوية من 12 مندوبية جهوية للتربية و 24 مشروع من بين المشاريع المتوجة في الأولمبياد الجهوية معنية بالتنافس على الجائزة الأولى وطنيا.

وتهتم المشاريع المعروضة بعدة قضايا على غرار المنظومة الشمسية وتوليد الطاقة واستخراج المحروقات من البلاستيك وتصنيعها ومعالجة مياه السدود والري الذكي وحماية الفضاء والخلية الفوتوضوئية والألعاب الذكية.

وتهدف المسابقة الى تنمية روح الإبداع والتنافس لدى التلاميذ في مسار الابتكارات من خلال تقديم مشروع علمي تُدمج فيه تعلّمات الفيزياء وتدريب التلاميذ على تقديم المشاريع والبحث العلمي وحلّ الاشكاليات وطرح الفرضيات والاستدلال العلمي بالإضافة إلى مساعدة المربين من الانتقال من التقييم العادي الي التعليم بالممارسة.


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