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الائتلاف التربوي التونسي يحتفل بأسبوع العمل العالمي للتعليم من 26 ماي إلى 3 جوان 2023

Publié le Vendredi 19 Mai 2023 - 20:04 قراءة: 0 د, 50 ث
      
يحتفل الائتلاف التربوي التونسي بأسبوع العمل العالمي للتعليم من 26 ماي الى 3 جوان 2023، وذلك للتحسيس بأهمية الاستثمار العادل في التعليم العمومي وايجاد مصادر للتمويل تقطع مع املاءات الجهات المالية المانحة الداعية الى تخفيض الانفاق على التعليم، وفق ما أكده رئيس مجلس ادارة الائتلاف التربوي التونسي، كمال الميساوى.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاحتفال هذه السنة جاء تحت شعار "الاستثمار في عالم عادل: انهاء الاستثمار في تمويل التعليم الآن"، لافتا الى ان اسبوع العمل العالمي للتعليم يندرج في اطار الحملة العالمية للتعليم التي تضم عديد الائتلافات التربوية العالمية والتي اقرت الاحتفال بهذا الاسبوع في اواخر شهر ماي وبداية شهر جوان من كل سنة.

وبيّن أن الاحتفال هذه السنة جاء لتجسيد مخرجات قمة تمويل التعليم بنيويورك في سبتمبر 2022 والداعية الى دفع الحكومات للايفاء بالتزاماتها بتمويل التعليم وانهاء التقيد بالجهات المالية المانحة الضاغطة.

وأعدّ الائتلاف التربوي التونسي الذي يتألف من 35 جمعية ونادي جامعي برنامجا طيلة فترة الاحتفال منها انشطة فكرية وفنية ولقاءات مع اعضاء مجلس النواب لتقديم مقترحات حول السبل الكفيلة لتمويل التعليم.

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