إحباط عملية هجرة سرية بالمهدية وإنقاذ 10 مهاجرين من الغرق (الحرس الوطني)

أحبطت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بالشابة (المهدية)، ليلة البارحة، عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بإنقاذ 10 مهاجرين تونسيين من الغرق، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الجمعة في بلاغ.



وأكد المصدر ذاته، في سياق متصل، أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات طبلبة وحلق الوادي وجبنيانة ضبطت، ليلة الأربعاء/الخميس، 47 شخصا بصدد التحضير للمشاركة في عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.



وذكر أن من بين هؤلاء الأشخاص 40 من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون مفتش عنهم من أجل تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة.



وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.







