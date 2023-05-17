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مركز النهوض بالصادرات يدعو المؤسسات الى المشاركة في الصالون العالمي للغذاء بموسكو

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 19:14 قراءة: 0 د, 38 ث
      
دعا مركز النهوض بالصادرات، الأربعاء، المؤسسات التونسية الى المشاركة في فعاليات الصالون العالمي للغذاء "وورد فود موسكو" الذي يلتئم من 19 إلى 22 سبتمبر 2023 بعاصمة روسيا، موسكو.

وحثّ مركز النهوض بالصادرات، في بلاغ له، المؤسسات المهتمة بالانضمام الى الجناح التونسي على تأكيد مشاركتها في فعاليات هذه الدورة عبر المنصة وذلك في أجل أقصاه يوم 30 ماي 2023.
ويمكن الصالون المؤسسات الصناعية المشاركة من تقييم ومقارنة مختلف عروض الموردين وتحديد مستويات الطلب واحتياجات الحرفاء من المختصين في البيع بالجملة والتفصيل اضافة الى التطرق الى أهم الاشكاليات والتحديات التي تعيق الصناعيين لايجاد حلول فعلية.

يذكر أن صالون "وورد فود موسكو" قد سجل مشاركة نحو 637 مؤسسة مختصة في الصناعات الغذائية، سنة 2022، تنشط في 25 دولة و56 منطقة روسية. كما يستقطب الصالون سنويا أكثر من 18 الف زائر

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