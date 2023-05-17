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استرجاع 4 عقارات دولية فلاحية على مساحة زهاء 70 هك بالزريبة - وزارة املاك الدولة

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 17:41 قراءة: 0 د, 25 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بزغوان، الأربعاء، أربعة عقارات دولية فلاحية على مساحة جملية تقدّر بحوالي 70 هك كائنة بمعتمدية الزريبة سبق أن تم الاعتداء عليها، وقد تمّ تسليمها إلى ديوان الأراضي الدّولية في انتظار إعادة توظيفها.

وافادت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها، ان عملية الاسترجاع، التي تاتي في إطار حرص الدولة على حسن استغلال وتوظيف العقارات الدولية المسندة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، جرت بحضور السلط الجهوية المتداخلة وذلك تنفيذا لقرارات إخلاء صادرة عن والي الجهة.

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