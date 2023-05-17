بنزرت: تنفيذ قرار اخلاء في مقطع حجارة دولي بغزالة يمسح اكثر من 14 هك

تولت اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة الاراضي الدولية ببنزرت، تنفيذ قرار اخلاء، في مقطع حجارة دولي بجبل الزبوز بمعتمدية غزالة والبالغ مساحته اكثر من 14 هك انتهت مدة التعاقد مع المؤسسة المستغلة له ، وفق تأكيد معتمدة المنطقة ابتسام حمري



وبينت حمري ان اللجنة الجهوية عاينت اليوم العقار، وتولت تنفيذ قرار الاخلاء بالقوة العامة، دون حدوث أي اشكال، في انتظار رفع المستغل لعدد من الاليات والمعدات في اقرب الأوقات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بشانها في حال عدم رفعها.



