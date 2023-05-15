الرابطة المحترفة الأولى: أسامة رزق الله حكما لمباراة النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري

أعلنت الادارة الوطنية للتحكيم، التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الاثنين عن تعيين أسامة رزق الله حكما لمبارة النادي الصفاقسي و ضيفه الاتحاد المنستيري الجولة السابعة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.



وسيساعد حكم الساحة أسامة رزق الله في ادارة اللقاء، الذي سيحتضنه غدا الثلاثاء ملعب الطيب المهيري بصفاقس انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال، يوسف الجمعي كمساعد أول، و فوزي الجريدي كمساعد ثان، و وليد منصري كحكم رابع، في حين سيكون نعيم حسني حكما لتقنية الـ"فار" بمساعدة الحكم وليد حراك.

يذكر أنّ النادي الصفاقسي يحتل المركز السادس بـ 9 نقاط، في حين يحتل الاتحاد المنستيري المركز الرابع بـ 11 نقطة.





