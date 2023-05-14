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دورة تونس المفتوحة للتنس - مواجهة تونسية خالصة بين عزيز دوقاز ومالك الجزيري في الدور السادس عشر

Publié le Dimanche 14 Mai 2023 - 11:04 قراءة: 0 د, 42 ث
      
اسفرت قرعة النسخة السابعة عشرة لبطولة تونس المفتوحة للتنس التي ينظمها نادي التنس بتونس من 15 الى 20 ماي الجاري على ملاعب ذات ارضية ترابية بمجموع جوائز مالية قيمتها 80 الف دولار عن مواجهة تونسية خالصة في الدور السادس عشر المقرر غدا الاثنين بين عزيز دوقاز المصنف 232 عالميا ومالك الجزيري المصنف 624 عالميا.

وفي المقابل، سيلاقي عزيز الواقع المصنف 894 عالميا في الدور السادس عشر غدا الاثنين ايضا البوسني ضمير دزومهور المصنف 172 عالميا.

يذكر ان برنامج الدور نصف النهائي لمرحلة التصفيات التي تسبق دخول الجدول النهائي (الدور السادس عشر) يتضمن اليوم الاحد 4 مقابلات للاعبين تونسيين الاولى بين مجدي عبد الواحد والاسترالي جيمس ماك كابي المصنف 271 عالميا والثانية بين يوسف اللبان والاسباني دانيال رينكون المصنف 290 عالميا والثالثة بين ريان الهرماسي والهولندي ماكس هوكس المصنف 278 عالميا والرابعة بين اسكندر مزوار والاردني عبد الله شلباية المصنف 243 عالميا.


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