زغوان: كافة الحجوزات بالمؤسسات السياحية حافظت على مواعيدها (مدير المصالح المشتركة بوزارة السياحة)

صرّح المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة السياحة، يحي الشواشي، اليوم الجمعة، بأن كافة الحجوزات بالمؤسسات السياحية التونسية حافظت على مواعيدها، ولم تُعلم أي وفود قادمة ضمن رحلات منظمة أو بصفة فردية عن إلغاء حجوزاتها أو تأجيلها إلى حدود هذا اليوم.

وأكّد اواشي، خلال مشاركته في أشغال المجلس الجهوي للسياحة بولاية زغوان، أنّ السلطات التونسية بكافة هياكلها نجحت في إعادة الطمأنينة إلى كافة التونسيين والأجانب علما وأن جميع المؤسسات السياحية تعمل بصورة طبيعية بعد العملية الإجرامية التي جدت بمدينة جربة مساء الثلاثاء 9 ماي الجاري، لافتا إلى أن وزارة الإشراف تتطلع إلى موسم سياحي متميز ستعمل كل الأطراف على تحقيقه.

وتركّزت أشغال المجلس الجهوي للسياحة بزغوان، التي أشرف عليها والي الجهة وحضرها المدير العام للديوان الوطني للسياحة والإطارات الجهوية ذات العلاقة وممثلو المجتمع المدني وعدد من المستثمرين، على معالجة الإشكاليات المطروحة في القطاع السياحي بولاية زغوان، وإيجاد حلول عملية لتوظيف المشاريع المعطلة المتعلقة خاصة بالإقامات الريفية وذلك بسبب تضارب الصلاحيات خاصة بين وزارتي الفلاحة والسياحة، وفق تقدير المدير العام لديوان السياحة نزار سليمان.

وأبرز سليمان، في هذا الجانب، أنّه تقرر إحداث لجنة جهوية مشتركة برئاسة مدير الاستثمارات بالديوان تضمّ كافة الهياكل المتدخلة وستتولى بصفة دورية تدارس المشاريع المعطّلة ومعالجتها إلى جانب تقديم مقترحات لتثمين المخزون التراثي والطبيعي والبيئي للجهة من أجل تطوير القطاع السياحي.

من جانبه، لفت والي زغوان، محمد العش، إلى أن الجهة تعمل منذ فترة على تنمية القطاع السياحي لما تزخر به من خصائص طبيعية وثقافية وحضارية تمكنها من لعب دور متقدم في المنظومة السياحية وتجعل منها وجهة سياحية متميزة،

وأكّد أن السلط الجهوية تعمل حاليا على إدراج معبد المياه ضمن التراث العالمي وتصنيف بلدية زغوان ضمن البلديات السياحية، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية لمشاريع سياحية هامة سيتم الإعلان عنها في الإبان، على حدّ قوله.



