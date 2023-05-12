الاتفاق بين هيئة الانتخابات وجمعية مساعدة الصمّ على ضبط خطة عمل تتعلق بتشجيع  ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم الانتخابي

اتفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال لقائه بممثلين عن الجمعية التونسية لمساعدة الصمّ على مواصلة التنسيق بين الهيئة والجمعية ، تمهيدا لعقد ورشة عمل تضم كافة المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك قصد ضبط خطة عمل تتعلق بتشجيع هؤلاء الأشخاص على ممارسة حقهم الانتخابي والترشح للمواعيد الانتخابية القادمة.



ويتنزل اللقاء ،وفق بلاغ للهيئة، في إطار اللقاءات التي تقوم بها هيئة الانتخابات لدعم التعاون مع المنظمات الوطنية التي تعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة على ضوء صدور المرسومين 8 و 10 لسنة 2023 ،

وتباحث الطرفان حول الدور الذي يمكن أن تضطلع للجمعية لدعم الحملات التحسيسية التي ستقوم بها الهيئــــة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية واستقلالية والترشح خلال الانتخابات المحليـة القادمــــة تطبيقا للفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، والذي تم بمقتضاه تخصيص مقعد بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة.

كما تولى رئيس الجمعية وأعضاء الوفـــد تقديم بسطة إضافية حول الجمعيـــة ومجالات عملها وتدخلاتها والمشاكل التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة السمعيـــة في حياتهم العامـة والحلول الممكنة للنهوض بهم، معربين عن استعـــداد جمعيتهم لوضع كافة مقراتها على ذمـــة الهيئــــة والمساهمة في الحملات التحسيسية التي ستقوم بها لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في التصويت والترشح خلال الانتخابات المحلية القادمة.

من جانبه أعرب رئيس الهيئــة عن تقديره للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الجمعيـــة في مجال تأطير ورعاية ومرافقـــة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مشيدا بما أبـــــداه رئيس وأعضاء الوفـــد من استعداد لوضع كافة إمكانيات الجمعيـة على ذمـة الهيئـــة والمساهمة في الحملات التحسيسية التي ستقوم بها الهيئـــة.



