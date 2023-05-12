الشركة التونسية لأسواق الجملة تقرر توزيع أرباح بما قدره 420ر0 دينار للسهم

قررت الشركة التونسية لأسواق الجملة، عقب جلستها العامة العادية، توزيع أرباح بما قدره 420ر0 دينار للسهم ذي القيمة الإسمية المحددة بدينار واحد ومستوجب كامل الدفوعات المطلوبة أي ما يعادل مبلغا قدره 000ر544ر5 دينار.

ويتنزل هذا الاجراء، في إطار مشاريع القرارات التي سيقع دراستها خلال الاجتماع العام العادي للشركة، المزمع عقده يوم 7 جوان 2023.

يشار إلى أن الشركة التونسية لأسواق الجملة، قد نشرت، أمس الخميس، بياناتها المالية، التي اغلقت بتاريخ 31 ديسمبر 2022، والتي ناهزت 584ر 38 مليون دينار، محققة نتائج ربحية بقيمة 221ر6 مليون دينار، بزيادة 6 بالمائة، مقارنة مع سنة 2021 (5.846 مليون دينار).

وفيما يتعلق بالعائدات المسجلة خلال السنة المالية الماضية، فقد بلغت 498ر16 مليون دينار، مقابل 396ر15 مليون دينار بزيادة 15ر7 بالمائة.



