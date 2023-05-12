Babnet

الشركة التونسية لأسواق الجملة تقرر توزيع أرباح بما قدره 420ر0 دينار للسهم

Publié le Vendredi 12 Mai 2023 - 19:46 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قررت الشركة التونسية لأسواق الجملة، عقب جلستها العامة العادية، توزيع أرباح بما قدره 420ر0 دينار للسهم ذي القيمة الإسمية المحددة بدينار واحد ومستوجب كامل الدفوعات المطلوبة أي ما يعادل مبلغا قدره 000ر544ر5 دينار.
ويتنزل هذا الاجراء، في إطار مشاريع القرارات التي سيقع دراستها خلال الاجتماع العام العادي للشركة، المزمع عقده يوم 7 جوان 2023.
يشار إلى أن الشركة التونسية لأسواق الجملة، قد نشرت، أمس الخميس، بياناتها المالية، التي اغلقت بتاريخ 31 ديسمبر 2022، والتي ناهزت 584ر 38 مليون دينار، محققة نتائج ربحية بقيمة 221ر6 مليون دينار، بزيادة 6 بالمائة، مقارنة مع سنة 2021 (5.846 مليون دينار).
وفيما يتعلق بالعائدات المسجلة خلال السنة المالية الماضية، فقد بلغت 498ر16 مليون دينار، مقابل 396ر15 مليون دينار بزيادة 15ر7 بالمائة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266470


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 12 ماي 2023 | 22 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:59 19:19 16:04 12:23 05:15 03:34
Babnet
19°
 Babnet24° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1724°-1723°-1718°-1422°-16
  • Avoirs en devises
    22137,2

  • (11 Mai)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34466 DT        1$ =3,05150 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 Mai)   1081,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    