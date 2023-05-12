خلال ندوة حول "النزاع الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية"...بعض فصول مرسوم 55، قيدت عمل القضاة وحدت من مجالات الاجتهاد

تناول المشاركون في ندوة علمية حول "النزاع الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022"، نظمها اتحاد القضاة الإداريين اليوم الجمعة بالعاصمة، تبعات المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي على عمل القضاء الادراي للحسم في النزاعات الانتخابية.



وتم التأكيد خلال هذه الندوة بالخصوص على ان نقائص هذا المرسوم اوالتشديد في بعض الفصول الواردة فيه قيدت عمل القضاة الاداريين وحدت من امكانيات ومجالات الاجتهاد والتعمق في قضايا النزاع الانتخابي بما قد يشكل تعسفا على حقوق المتقاضين.



وقال فيصل بوقرة، رئيس وحدة الاعلام والاتصال بالمحكمة الادارية في تصريح صحفي على هامش الندوة العلمية، ان المحكمة الادارية اصبحت بموجب تنقيح القانون الانتخابي بالمرسوم عدد 55 مختصة في نزاعات الترشحات والنتائج ابتدائيا واستئنافيا.



وبين ان النزاع الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية الاخيرة، شهد عديد المستجدات القانونية التي تعرضت لها المحكمة الادارية لاول مرة، وهي ناتجة مباشرة عن التنقيحات المضمنة في المرسوم 55 والذي غير نظام الاقتراع من القائمات الى الافراد، مع اضافة شروط جديدة للترشح على غرار التزكية والاقامة في الدائرة الانتخابية..، مشيرا على سبيل المثال الى أن قرار هيئة الانتخابات المتعلق بشروط الترشح والذي لم ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تسبب في اختلافات في قراءته القانونية امام الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية في كيفية تنفيذه.



كما اثارشرط نقاء السوابق العدلية، وفق المتحدث، عديد الاشكاليات القانونية واختلفت حوله القراءات القانونية بين الدوائر، موضحا ان الندوة العلمية ترمي بالاساس الى تسليط الضوء على مجمل التنقيحات الورادة في المرسوم عدد 55 والاشكاليات القانونية التي طرحت امام القضاء.



واكد بوقرة أن النظر في النزاع الانتخابي دائما ما يطرح اشكاليات في تطبيق القانون، مبينا ان من بين الانتقادات الموجهة للقانون الانتخابي المعتمد حاليا، انه يتضمن تشددا اجرائيا وشكليا مما اثر على المآلات، ذلك انه من بين 54 طعنا قدمت للدوائر الاستئنافية، تم رفض 42 شكلا، داعيا الى اعتماد المزيد من المرونة في علاقة بالاجراءات الشكلية التي قيدت عمل القضاء الاداري.



وتابع ان ضيق الاجال لا يسمح للقضاء الاداري بالقيام بإجراءات التحقيق على غرار طلب وثائق او القيام بمعاينة، مجددا التأكيد على ضرورة تمكين المحكمة الادارية من آجال اوسع للبت في القضايا وتمكين المتقاضي من حقوقه دون حيف.



من جهتها، اوضحت رئيسة اتحاد القضاة الاداريين رفقة المباركي، ان الملتقى يرمي الى تسليط الضوء على اهم القرارات الصادرة في مادة النزاع الانتخابي، والحدود التي واجهها القاضي الاداري في المجال.



واكدت ان النقائص الموجودة في القانون الانتخابي وخاصة منها التشديد في الاجراءات، تستدعي التقليل من هذه الشروط المجحفة ، مع دعوة القاضي الاداري الى التخلي عن الحذر المفرط في البت في النزاعات الانتخابية.



ومن بين المحاور المضمنة في هذا الملتقى العلمي، رقابة القاضي الاداري على شروط الترشح للانتخابات التشريعية، وعلى الحملة الانتخابية، وحدود تلك الرقابة على العملية الانتخابية.



