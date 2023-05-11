اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية - تركيبة المكتب التنفيذي وتوزيع المسؤوليات صلبه

اعلنت اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية عن تركيبة مكتبها التنفيذي وتوزيع المسؤوليات صلبه للفترة النيابية 2023-2027 وذلك بعد استكمال كل التراتيب القانونية.

وجاءت تركيبة المكتب التنفيذي على النحو التالي :

رئيس اللجنة : محمد المزوغي

نائب الرئيس : رؤوف بوشماوي

الكاتب العام : محمد الاسعد دربز

امين مال : محمد عبد اللطيف لعبيد

اعضاء :

محمد غنام - مريم بن رقيقة - شمس الدين القمودي - انيس بن شيخة - سامية نقرة - صابر الغربي - فتحي الكواش - عدنان الموفق

ماهر بوعلاق - نوري قرفال - نوفل الارناؤوط

وفي ما يلي تركيبة اللجان المختصة :

اللجنة القانونية : محمد غنام - مريم بن رقيقة



لجنة التسويق : رؤوف بوشماوي - محمد عبد اللطيف لعبيد

لجنة متابعة الرياضيين : شمس الدين القمودي - انيس بن شيخة - سامية نقرة

لجنة التواصل والاعلام : صابر الغربي

اللجنة الطبية : فتحي الكواش - سامية نقرة - عدنان الموفق

لجنة التطوير والتعريف بثقافة رياضة المعوقين : انيس بن شيخة - ماهر بوعلاق - محمد عبد اللطيف لعبيد - نوري قرفال

لجنة التنظيم والمتطوعين : نوفل الارناؤوط عدنان الموفق



