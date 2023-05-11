اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية - تركيبة المكتب التنفيذي وتوزيع المسؤوليات صلبه

اعلنت اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية عن تركيبة مكتبها التنفيذي وتوزيع المسؤوليات صلبه للفترة النيابية 2023-2027 وذلك بعد استكمال كل التراتيب القانونية.
وجاءت تركيبة المكتب التنفيذي على النحو التالي :
رئيس اللجنة : محمد المزوغي
نائب الرئيس : رؤوف بوشماوي
الكاتب العام : محمد الاسعد دربز
امين مال : محمد عبد اللطيف لعبيد
اعضاء :
محمد غنام - مريم بن رقيقة - شمس الدين القمودي - انيس بن شيخة - سامية نقرة - صابر الغربي - فتحي الكواش - عدنان الموفق
ماهر بوعلاق - نوري قرفال - نوفل الارناؤوط
وفي ما يلي تركيبة اللجان المختصة :
اللجنة القانونية : محمد غنام - مريم بن رقيقة
لجنة التسويق : رؤوف بوشماوي - محمد عبد اللطيف لعبيد
لجنة متابعة الرياضيين : شمس الدين القمودي - انيس بن شيخة - سامية نقرة
لجنة التواصل والاعلام : صابر الغربي
اللجنة الطبية : فتحي الكواش - سامية نقرة - عدنان الموفق
لجنة التطوير والتعريف بثقافة رياضة المعوقين : انيس بن شيخة - ماهر بوعلاق - محمد عبد اللطيف لعبيد - نوري قرفال
لجنة التنظيم والمتطوعين : نوفل الارناؤوط عدنان الموفق
وجاءت تركيبة المكتب التنفيذي على النحو التالي :
رئيس اللجنة : محمد المزوغي
نائب الرئيس : رؤوف بوشماوي
الكاتب العام : محمد الاسعد دربز
امين مال : محمد عبد اللطيف لعبيد
اعضاء :
محمد غنام - مريم بن رقيقة - شمس الدين القمودي - انيس بن شيخة - سامية نقرة - صابر الغربي - فتحي الكواش - عدنان الموفق
ماهر بوعلاق - نوري قرفال - نوفل الارناؤوط
وفي ما يلي تركيبة اللجان المختصة :
اللجنة القانونية : محمد غنام - مريم بن رقيقة
لجنة التسويق : رؤوف بوشماوي - محمد عبد اللطيف لعبيد
لجنة متابعة الرياضيين : شمس الدين القمودي - انيس بن شيخة - سامية نقرة
لجنة التواصل والاعلام : صابر الغربي
اللجنة الطبية : فتحي الكواش - سامية نقرة - عدنان الموفق
لجنة التطوير والتعريف بثقافة رياضة المعوقين : انيس بن شيخة - ماهر بوعلاق - محمد عبد اللطيف لعبيد - نوري قرفال
لجنة التنظيم والمتطوعين : نوفل الارناؤوط عدنان الموفق
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