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اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية - تركيبة المكتب التنفيذي وتوزيع المسؤوليات صلبه

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 21:05 قراءة: 0 د, 52 ث
      
اعلنت اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية عن تركيبة مكتبها التنفيذي وتوزيع المسؤوليات صلبه للفترة النيابية 2023-2027 وذلك بعد استكمال كل التراتيب القانونية.
وجاءت تركيبة المكتب التنفيذي على النحو التالي :
رئيس اللجنة : محمد المزوغي
نائب الرئيس : رؤوف بوشماوي
الكاتب العام : محمد الاسعد دربز
امين مال : محمد عبد اللطيف لعبيد
اعضاء :
محمد غنام - مريم بن رقيقة - شمس الدين القمودي - انيس بن شيخة - سامية نقرة - صابر الغربي - فتحي الكواش - عدنان الموفق
ماهر بوعلاق - نوري قرفال - نوفل الارناؤوط
وفي ما يلي تركيبة اللجان المختصة :
اللجنة القانونية : محمد غنام - مريم بن رقيقة

لجنة التسويق : رؤوف بوشماوي - محمد عبد اللطيف لعبيد
لجنة متابعة الرياضيين : شمس الدين القمودي - انيس بن شيخة - سامية نقرة
لجنة التواصل والاعلام : صابر الغربي
اللجنة الطبية : فتحي الكواش - سامية نقرة - عدنان الموفق
لجنة التطوير والتعريف بثقافة رياضة المعوقين : انيس بن شيخة - ماهر بوعلاق - محمد عبد اللطيف لعبيد - نوري قرفال
لجنة التنظيم والمتطوعين : نوفل الارناؤوط عدنان الموفق

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