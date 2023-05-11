جندوبة: وفاة امرأة وابنتها في إثر اصطدام سيارتها بقطار بمنطقة حكيم من معتمدية وادي مليز

أسفر حادث اصطدام قطار بسيارة خفيفة، جدّ اليوم الخميس، على مستوى تقاطع السكة الحديدية حكيم -سيدي الهاني الرابطة بين معتمدية غار الدماء وتونس عبر وادي مليز وجندوبة عن وفاة سائقة السيارة وابنتها، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية عادل العبيدي.



وأضاف العبيدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن عملية تخليص الجثث والتي خصّصت لها مصالح الحماية سيارات اسعاف استوجبت مجهودات لافتة ومضنية قبل ان يتم تسليمها الى احدى دوريات الحرس الوطني، فيما تم تخصيص سيارات لنقل مسافري القطار الذي تعطّل الى أماكن اقاماتهم.

وحسب المعطيات الأولية فان سائقة السيارة كانت بصدد إعادة ابنتها التي تدرس بالسنة التاسعة أساسي.

يشار إلى ان اغلب الرافعات المركزة في تقاطعات السكة الحديدة بالخط الحديدي الرابط بين تونس وغار الدماء معطلة او شبه معطلة وان القطار المستخدم على الخط الحديدي تونس غار الدماء هو من اسوا القطارات المستعملة من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية وكثيرا ما كان محل تذمرات وتشكيات من قبل مستعمليه.



