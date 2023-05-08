Babnet

بطولة الرابطة الاولى (مرحلة التتويج):الاتحاد المنستيري يفوز على الاولمبي الباجي بثلاثية نظيفة

Publié le Lundi 08 Mai 2023 - 19:48 قراءة: 0 د, 48 ث
      
نجح الاتحاد الرياضي المنستيري في تحقيق الانتصار مساء اليوم الاثنين على حساب الاولمبي الباجي بنتيجة 3-صفر في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب مصطفى بن جنات في اطار منافسات الدفعة الثالثة من الجولة السادسة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ولم يهدر الاتحاد المنستيري الكثير من الوقت للدخول مباشرة في صلب الموضوع وهز شباك ضيفه الاولمبي الباجي حيث نجح عامر العمراني منذ الدقيقة الاولى للقاء في افتتاح النتيجة ليفرض فريق عاصمة الرباط سيطرته على مجريات اللعب متوجا اياها بثنائية اخرى جاءت من اقدام عبد الحكيم امقران (44) وابو بكر تراوري (74) .

وفي المقابل لم يكن الاولمبي الباجي عاصمة السكر محظوظا وتفنن في اهدار الفرص الثمينة التي اتيحت له للعودة في اللقاء بعد ان اهدر كل من اسامة بوقرة (41) و محرز بالراجح (53) ضربتي جزاء.
وبفضل فوزه اليوم رفع الاتحاد المنستيري رصيده الى 11 نقطة ملتحقا بالترجي الرياضي في المركز الرابع في جدول الترتيب العام فيما يحتل الاولمبي الباحي المركز السادس بمعية النادي الصفاقسي ب9 نقاط

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266220


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 08 ماي 2023 | 18 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:54 19:16 16:04 12:23 05:18 03:39
Babnet
19°
 Babnet23° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1821°-1525°-1625°-1526°-16
  • Avoirs en devises
    21826,7

  • (8 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35800 DT        1$ =3,04526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 Mai)   1408,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    