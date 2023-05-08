بطولة الرابطة الاولى (مرحلة التتويج):الاتحاد المنستيري يفوز على الاولمبي الباجي بثلاثية نظيفة

نجح الاتحاد الرياضي المنستيري في تحقيق الانتصار مساء اليوم الاثنين على حساب الاولمبي الباجي بنتيجة 3-صفر في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب مصطفى بن جنات في اطار منافسات الدفعة الثالثة من الجولة السادسة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



ولم يهدر الاتحاد المنستيري الكثير من الوقت للدخول مباشرة في صلب الموضوع وهز شباك ضيفه الاولمبي الباجي حيث نجح عامر العمراني منذ الدقيقة الاولى للقاء في افتتاح النتيجة ليفرض فريق عاصمة الرباط سيطرته على مجريات اللعب متوجا اياها بثنائية اخرى جاءت من اقدام عبد الحكيم امقران (44) وابو بكر تراوري (74) .



وفي المقابل لم يكن الاولمبي الباجي عاصمة السكر محظوظا وتفنن في اهدار الفرص الثمينة التي اتيحت له للعودة في اللقاء بعد ان اهدر كل من اسامة بوقرة (41) و محرز بالراجح (53) ضربتي جزاء.

وبفضل فوزه اليوم رفع الاتحاد المنستيري رصيده الى 11 نقطة ملتحقا بالترجي الرياضي في المركز الرابع في جدول الترتيب العام فيما يحتل الاولمبي الباحي المركز السادس بمعية النادي الصفاقسي ب9 نقاط



