الرابطة المحترفة الاولى : الجامعة ترصد منحة ب20 الف دينار للجمهور المثالي في كل جولة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء الجمعة عن رصد منحة مالية قدرها 20 الف دينار تسند للجمهور المثالي في اعقاب كل جولة من مباريات مجموعتي التتويج وتفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك إلى غاية نهاية الموسم الجاري 2022-2023.



واوضحت الجامعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه سيقع توزيع هذه المنحة في كل جولة بحساب 10 آلاف دينار للجمهور المثالي بالنسبة لمقابلات مجموعة التتويج و10 آلاف دينار بالنسبة للجمهور المثالي لمقابلات مجموعة تفادي النزول.

واضافت "تسند الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة هذه المنحة بالنسبة لمقابلات البطولة فيما تسند الجامعة المنح المتعلقة بمقابلات الكأس" .

واشارت الجامعة في بلاغها الى انه "سيتم توزيع هذه المنح على هيئات أو لجان الأحباء بالتنسيق مع الهيئة المديرة لكل جمعية فائزة بهذه الجائزة المالية مع إمكانية تعميم هذه الجوائز على كل الأقسام والمستويات بالنسبة لباقي الرابطات المحترفة وكرة القدم هواة والرابطات الجهوية وكرة القدم النسائية انطلاقا من موسم 2023-2024 ".



