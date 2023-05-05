Babnet

الرابطة المحترفة الاولى : الجامعة ترصد منحة ب20 الف دينار للجمهور المثالي في كل جولة

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 18:44 قراءة: 0 د, 44 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء الجمعة عن رصد منحة مالية قدرها 20 الف دينار تسند للجمهور المثالي في اعقاب كل جولة من مباريات مجموعتي التتويج وتفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك إلى غاية نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

واوضحت الجامعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه سيقع توزيع هذه المنحة في كل جولة بحساب 10 آلاف دينار للجمهور المثالي بالنسبة لمقابلات مجموعة التتويج و10 آلاف دينار بالنسبة للجمهور المثالي لمقابلات مجموعة تفادي النزول.
واضافت "تسند الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة هذه المنحة بالنسبة لمقابلات البطولة فيما تسند الجامعة المنح المتعلقة بمقابلات الكأس" .
واشارت الجامعة في بلاغها الى انه "سيتم توزيع هذه المنح على هيئات أو لجان الأحباء بالتنسيق مع الهيئة المديرة لكل جمعية فائزة بهذه الجائزة المالية مع إمكانية تعميم هذه الجوائز على كل الأقسام والمستويات بالنسبة لباقي الرابطات المحترفة وكرة القدم هواة والرابطات الجهوية وكرة القدم النسائية انطلاقا من موسم 2023-2024 ".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266071


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 05 ماي 2023 | 15 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:50 19:13 16:03 12:23 05:21 03:43
Babnet
21°
 Babnet25° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1530°-1529°-1826°-1725°-16
  • Avoirs en devises
    21864,7

  • (4 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,37000 DT        1$ =3,04750 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 Mai)   1230,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    