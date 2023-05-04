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رئيسة الحكومة تلتقي نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 23:43 قراءة: 0 د, 22 ث
      
التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،فريد بلحاج والوفد المرافق له، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.

وتم خلال اللقاء التركيز على الأولويات الوطنية في السياق الحالي، سواء بالنسبة للمشاريع أو الإصلاحات، مع التذكير بالأهمية التي توليها الحكومة لمسألة المياه، والحماية الاجتماعية للفئات الهشة، والانتقال الطاقي (مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "الماد") ومركز الطاقة المتميز في تطاوين.

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