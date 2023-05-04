تطرقت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية الى عدد من التصريحات والأخبار الوطنية والعالمية من أبرزها تصريح الناطق الرسمي باسم جمعية الأطباء التونسيين حول العالم قيصرساسي حول هجرة الأطباء الشبان في تونس التي تهدد قطاع الصحة العمومية وحجوزات فندقية بجربة بلغت ال100 بالمائة بسبب انطلاق الزيارة السنوية للغريبة اضافة الى شبح الجوع يهدد حياة ربع مليار انسان بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم الصدمات الاقتصادية .



جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 4 ماي 2023



,قد أورد موقع سكاي نيوز عربية " تصريحا للناطق الرسمي باسم جمعية الأطباء التونسيين حول العالم قيصر ساسي الطبيب المختص في الانعاش والتخدير، أكد فيه مطالبتهم عمادة الأطباء بارساء حوار وطني حول قطاع الصحة في تونس من أجل وضع تحفيزات تمنع هجرة الأطباء من البلاد وتشجيع من غادروها على العودة للعمل في المستشفيات التونسية .

وأشار المتحدث ، الى استفحال ظاهرة العنف داخل المستشفيات ضد الأطباء وتدهور ظروف العمل ونقص المعدات وضعف تأجير الأطباء

دفع العديد من الأطباء الى الهجرة نحو السوق الأوروبية حيث تعتبر ألمانيا وفرنسا وجهة أولى لهم تليها دول الخليج وكندا وذلك وفق أرقام نشرتها وكالة التعاون الفني في تونس .

وذكر نفس الموقع ، أنه بحسب احصائيات عمادة الأطباء ، يغادر تونس سنويا 80 بالمائة من الأطباء الشبان حديثي التخرج وسط دعوات عاجلة من المنظمات المهنية العاملة في قطاع الصحة لايجاد حلول جذرية تنهي نزيف هجرة الأطباء وتأثيراتها على جودة الصحة العامة والاستثمارات الطبية ومستقبل قطاع الصحة .

وتطرق موقع اذاعة "موزاييك أف أم " ، الى تصريح المندوب الجهوي للسياحة بمدنين هشام المحواشي الذي أكد أن نسبة الحجوزات بالوحدات الفندقية بجربة بلغت ال100 بالمائة بمناسبة الزيارة السنوية لمعبد الغريبة .

وأعتبر المتحدث ، ، أن هذه الزيارة هذا الموسم ستكون استثنائية كحال صائفة 2023 التي من المنتظر أن تكون سنة استثنائية أيضا وسنة استرجاع النسق العادي للقطاع السياحي .

وتجدر الاشارة الى أن الزيارة السنوية للغريبة انطلقت اليوم وستتواصل حتى يوم 10 ماي الجاري وسط توقعات باسقبال 7 آلاف زائر من جميع الدول .

وأشار موقع "راديوماد " الى أنه تم فتح بحث تحقيقي لدى الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالشرطة العدلية وتحديدا مصلحة البحث في الجرائم الالكترونية لتحديد مكان تصوير الفيديو والجهة المنفذة وهوية الأطفال وذلك تبعا للفيديو الذي تم تداوله لمجموعة من الأطفال القصر يرددون أغنية " وقتك أعرف كيفاش تستغلوا " رافعين أسلحة بيضاء متنوعة ومختلفة الأحجام " وذلك وفق ما صرح به المندوب الجهوي للطفولة مهيار حمادي .

وأضاف المتحدث ، أنه سيتم التعهد بوضعيات الأطفال المشاركين في تجسيد الأغنية واتخاذ الاجراءات اللأزمة ضد كل من يثبت ادانته في استغلال وضعيات الأطفال أوالتقصير في حماية مصلحتهم الفضلى طبقا لأحكام مجلة حماية الطفل ".

وجاء في موقع اذاعة "شمس أف أم " تصريحا لمدير ادارة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغير ، علق فيه عن الأسعار المتداولة بخصوص أضاحي العيد ".

"وأضاف المتحدث ، أن الأسعار ستكون واقعية الى أبعد الحدود بما تغطي تكلفة ومصاريف الفلاح ، مشيرا الى أن الأسعار في الوقت الراهن تتراوح بين 700 و1200 دينار .

وبخصوص وضعية الانتاج الحيواني في تونس ، أشار منور الصغير الى أنها "حرجة جدا" بسبب حالة الجفاف وعدم توفر المراعي والارتفاع الجنوني لأسعار العلف ، داعيا الدولة الى ضرورة التدخل وانقاذ الفلاحين وتقديم الاعانات المالية اللازمة لهم .

وفي أخبار العالم ، ذكر موقع "راديوماد " أن الجوع في العالم ارتفع للعام الرابع على التوالي أكثر من الضعف خلال تلك الفترة وذلك حسب التقرير الصادر عن تحالف منظمات المعونة الدولية .

وأشار ذات التقرير، الى أن حوالي 258 مليون شخص في 58 دولة أو اقليما عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد بما يكفي للتهديد حياتهم أوسبل عيشهم في عام 2022 .





