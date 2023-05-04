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رئيس الجامعة التونسية للأشرعة": جهزنا برنامجا ثريا للتحضير لدورة الالعاب الاولمبية 2024

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Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 13:26 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أكد هادي الغربي رئيس الجامعة التونسية للأشرعة أنّ الجامعة التونسية للأشرعة أعدت برنامجا ثريا للتحضير للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها ما يتعلق بأولمبياد باريس 2024.

وافاد رئيس الجامعة التونسية للأشرعة، ان وزارة الشباب والرياضة تدعم لرياضة الأشرعة، وقد بادرت بالترفيع في الميزانية المخصصة للجامعة معربا عن امتنانه لسطة الاشراف لقرارها الترفيع في منحة الدعم .

ويذكر أنّ رياضة الأشرعة سجلت حضورها في الألعاب الأولمبية الأخيرة التي احتضنتها طوكيو في 2020+1، وقد مثل تونس في هذه الرياضة 4 رياضين، من جملة 63 رياضيا تونسيا، هم مهدي الغربي، ورانيا الرحالي، والتوأم آية قزقز و سارة قزقز.

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