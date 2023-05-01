تطاوين: اختتام الملتقى العلمي المغاربي السابع لجمعية "ادم للتوحد"

اختتمت مساء امس الاحد بالمركب الشبابي المغاربي بتطاوين، اشغال الملتقى العلمي المغاربي السابع لجمعية "ادم للتوحد"، في اطار شهر التوحد والذي انتظم طيلة 3 ايام.



وتضمن برنامج الملتقى، الذي نظمته جمعية "ادم للتوحد" تحت عنوان "نبني جسورا للتواصل " وشارك فيه ضيوف من داخل البلاد وخارجها، 10 مداخلات علمية قدمها مختصون في مختلف اشكال العلاج والتواصل مع اطفال طيف التوحد، اضافة الى ورشات تطبيقية للعلاج بالموسيقى وبالماء وبمرافقة الحيوانات، وجولة سياحية وعرضين احدهما سنمائي والاخر مسرحي لفائدة المشاركين.



وتحدث رئيس الجمعية عمر صعنون لصحفي "وات" عن الظروف الصعبة التي تعيشها الجمعية في غياب الدعم والامكانات الضرورية لرعاية اطفال طيف التوحد، مشيرا الى ان عددهم لا يتجاوز ال36 طفلا، بسبب عدم قدرة المركز الذي تستغله الجمعية على وجه الكراء، على استيعاب عدد اكبر من قائمة الانتظار التي يزيد المرسمون فيها عن ال100 طفل، اضافة الى افتقار المركز لوسيلة نقل والى المختصين.



وناشد صعنون، المسؤولين، من اجل تقديم الدعم والمساندة لتطوير برامج الجمعية والترفيع في المنحة "الوحيدة والبسيطة" وفق تعبيره، المسندة اليهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، مثمنا مشاركة المنظمة العالمية للاعاقة في حفل اختتام هذا الملتقى.



وبدورها، ابرزت رئيسة مشروع التوحد بالمنظمة الدولية للاعاقة سامية بن مسعود، رغبة المنظمة في بناء شراكة عمل مع جمعية "ادم للتوحد"، وذلك في اطار اطلاق الجزء الثاني من مشروع "لنتوحد من اجل التوحد" الذي تشرف على انجازه المنظمة الدولية للاعاقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد العالي للتربية المختصة، ولاحقا اشراك وزاراتي التربية والاسرة والمراة والطفولة وكبار السن.



ولاحظت ان البرنامج، علمي وثري، تناول جميع الجوانب الخاصة بطيف التوحد ومقاربات جديدة في التعامل معهم بما من شانه ان يطور قدراتهم، وقالت انه سيقع العمل مع بقية الشركاء على تعميم المقاربات التي تم تناولها خلال الملتقى، مؤكدة المشاركة الفاعلة للمنظمة الدولية في الملتقى القادم للجمعية السنة المقبلة.



وثمنت الاخصائية في تقويم النطق والصوت والكلام الفة المناعي من جهتها، اهمية الملتقى وما تم تدارسه من حلول واشكال الوسائط العلاجية لتذليل صعوبات التواصل للطفل الذي يشكو من اضطراب التوحد، وقالت ان الاحاطة النفسية بالغة الاهمية بالنسبة للطفل والعائلة، وذلك بالارشاد والتوجيه على الجانب غير اللفظي، وهو ما ركزت عليه في مداخلتها في هذا الملتقى، وبينت ان مقياس نجاح المختص في الادماج المدرسي لطفل التوحد مؤشر مهم، ومن الضروري التركيز عليه وعلى وعي طفل التوحد بخصوصياته وذاته عبر صيغ تواصلية مختلفة .



