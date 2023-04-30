النسخة الثانية لسباق نصف الماراطون بمنوبة ... تظاهرة رياضية ذات ابعاد ايكولوجية وسياحية

عاشت مدينة منوبة اليوم الاحد على وقع التظاهرة الرياضية الثقافية الدامجة والايكولوجية "نصف الماراطون بمنوبة " التي شهدت مشاركة نحو 500 مشارك من مختلف الشرائح العمرية في فئتين من السباقات (5 كلم و21 كلم).

التظاهرة، التي انطلقت من الملعب البلدي بمنوبة الى وسط مدينة منوبة فصنهاجة الحنايا ذهابا وإيابا، نظمتها جمعية نادي العدو بمنوبة وجمعية تونس نظيفة بالتنسيق مع معهد رعاية الطفولة وجامعة منوبة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة وبلدية منوبة، واحتضنها فضاء المركب الرياضي بمنوبة اين عاش المشاركون أجواء تنشيطية وترفيهية وسط تامين الوحدات الأمنية بمنطقتي الأمن والحرس الوطنيين بمنوبة والحماية المدنية.

وأوضح رئيس جمعية تونس نظيفة سامي بن يحي لوات ان «ان التظاهرة حققت أهدافها التي تم تحديدها كتظاهرة ايكولوجية سياحية تهدف الى التعريف بمقومات المسلك السياحي من قصور وحنايا والمسار الفلاحي الطبيعي، إضافة الى دورها الرئيسي كرياضة باتت تلقى اقبالا كبيرا لدى المواطنين بالجهة" معتبرا ان هذه التظاهرة في نسختها الثانية جددت في محتواها لتصبح هذه السنة دامجة وتشهد مشاركة عدد من ذوي الاحتياجات الخصوصية وبعدد هام.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية نادي العدو بمنوبة صابر بن مفتاح ان الدورة متعددة الأهداف وتطورت مقارنة بنسختها الأولى وقد شهدت مشاركة واسعة من جميع الشرائح العمرية والهواة والمحترفين مشيرا الى ان هذا النجاح يزيد في إصرار المنظمين على الارتقاء بمضمونها في دورات لاحقة حتى تظل تقليدا راسخا بالجهة يساهم في الحراك الرياضي والترفيهي ويشكل متنفسا للمتساكنين وخاصة للشباب والأطفال.

وقد ميز التظاهرة في نسختها الثانية الجانب البيئي بتخصيص حاويات على طول المسار والقيام بحملة جمع نفايات وقوارير بلاستيكية بعد انتهاء التظاهرة.

كما نظم إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنوبة خلال التظاهرة فقرات تحسيسية للتوعية بأهمية الماء وكيفية الاقتصاد فيه واستهلاكه خاصة في ظل شح المياه والدعوة الى تجنب التبذير والإستهلاك العشوائي.

هذا واختتمت التظاهرة بتتويج المشاركين وتوزيع الجوائز على الفائزين.



