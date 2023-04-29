القبض على المشتبه به الرئيسي في تنظيم عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل قرقنة راح ضحيتها عدد من التونسيين (مصدر قضائي)

قبضت وحدات الحرس الوطني بالمنطقة البحرية بقرقنة من ولاية صفاقس، مساء أمس الجمعة، على شخص يشتبه أن يكون المنظم الرئيسي لعملية هجرة نظاميّة نحو إيطاليا فجر يوم 18 افريل الجاري انطلاقا من سواحل العطايا بجزيرة قرقنة، والتي أدّت إلى فقدان 16 تونسيا، وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 والناطق الرسمي باسمها، فوزي المصمودي، اليوم السبت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.



وأضاف ذات المصدر القضائي أن المشتبه به يمثل حاليا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، ولا تزال عملية استنطاقه جارية، مشيرا الى أن هناك 3 موقوفين على ذمة القضية ذاتها، في انتظار ضبط 4 آخرين بحالة فرار وصدرت في شأنهم بطاقات تفتيش.



وكان الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري بالوسط ورئيس المنطقة البحرية للحرس الوطني بقرقنة، المقدم علي العياري، قد أفاد في تصريح إعلامي سابق، بأن المركب المستعمل في عمليّة الهجرة غير النظاميّة يوم 18 أفريل الجاري كان يقلّ 19 نفرا، تم انقاذ 4 منهم، من طرف دوريات بحرية تابعة للمنطقة البحرية بقرقنة بالتنسيق مع وحدات الحماية المدنية والمستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة.



