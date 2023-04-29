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مصنّع أو مورّد الغسالات الأوتوماتيكية ملزم بتقديم عدد من المعطيات للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبل العرض في السوق

Publié le Samedi 29 Avril 2023 - 11:27 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أقرت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات ضرورة أن يقدم كل مصنّع أو مورّد للغسّالات الأوتوماتيكية نسخة من تقارير التجارب في المخبر ونموذجا من ملصقة الطاقة وبطاقة المعلومات، الى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، قبل عرض أنموذج الجهاز المعني بالسوق.

وأكدت وزارتا الصناعة والتجارة، وفق ما جاء في العدد 43 من الرائد الرسمي الصادر، الجمعة 28 أفريل 2023، ضرورة أن يسجل مصنّع ومورّد الغسّالات الأوتوماتيكية هذه المعطيات بالمنصة الإلكترونية المنجزة من طرف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتحيينها على الأقل مرة كل سنتين أو اثر إحداث تغييرات على أنموذج الجهاز.

ودعت الوزارتان وكالة التحكم في الطاقة الى وجوب التثبت من المعلومات التي تتضمنها الملصقة وابداء موافقتها على عرض أنموذج الغسالة الأوتوماتيكية بالسوق في حال تطابق هذه المعلومات للنتائج الواردة بتقارير التجارب.

وأشارتا الى امكانية أن تقوم الوكالة بنشر المعلومات المسجلة بالمنصة الإلكترونية للعموم بهدف تعزيز ترشيد استعمال الطاقة.

ويأتي هذا القرار المشترك، الذي تضمنته النسخة 43 من الرائد الرسمي، لتنقيح قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 24 جويلية 2019، والمتعلق بالتأشير الطاقي للغسالات الأوتوماتيكية.


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