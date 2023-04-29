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المنتخب الوطني التونسي لكرة السرعة في تربص بقربة تحضيرا لبطولة العالم

Publié le Samedi 29 Avril 2023 - 14:44 قراءة: 0 د, 33 ث
      
دخل المنتخب الوطني التونسي لكرة السرعة في تربص مغلق منذ يوم 26 افريل الجاري يتواصل أسبوعا الى غاية يوم الاثنين المقبل بالمركب الشبابي بقربة وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة العالم التي ستدور فعالياتها بالعاصمة التركية اسطنبول خلال الصيف القادم.

وافاد رئيس الجامعة التونسية لكرة السرعة ورئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد الدولي للعبة منصف الميلي ان هذا التربص سيكون موعدا لانتقاء ابرز العناصر التي ستمثل تونس في هذه التظاهرة العالمية في سعي لرفع الراية الوطنية في مثل هذه المحافل الدولية.
ويذكر أن المنتخب التونسي احتل المركز الثاني في بطولة العالم السابقة في نسختها الثانية والثلاثين التي احتضنتها تونس . وحصد المنتخب التونسي لكرة السرعة 17 ميدالية في مختلف المنافسات.

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