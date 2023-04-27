كمال دقيش: "اكثر من 84 بالمائة من التونسيين لا يمارسون الرياضة ولا اي نشاط بدني و تغيير هذا الواقع يحتاج الى وعي جماعي والى عمل مشترك"

شدد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بعد ظهر اليوم الخميس في تصريح اعلامي بالحمامات على ان " تونس تسجل ارقاما مفزعة في عدم ممارسة الرياضة والانشطة البدنية وان اكثر من 84 بالمائة من التونسيين لا يمارسون الرياضة ولا اي نشاط بدني وهو ما يفسر انتشار عديد الاامراض من بينها بالخصوص السمنة والسكري وضغط الدم مبرزا ان تغيير هذه الوضع الخطير يحتاج الى تعميق الوعي الجامعي باهمية ممارسة الرياضة على صحة الانسان والى دفع العمل المشترك بين كل الوزارات ومكونات المجتمع المدني.





وابرز دقيش على هامش افتتاح اعمال الملتقى الدولي الثامن لعلوم الرياضة للمرصد الوطني للرياضة ان عواقب عدم ممارسة الرياضة ولا الانشطة البدنية تزداد خطورة في صفوف فئة اليافعين الذين باتت نسبة كبيرة منهم تعاني من السمنة والادمان واصبحوا الاكثر عرضة للاصابة بالسكري وضغط الدم.

وقال ان ممارسة الرياضة لم تعد ترفا بل انها مسألة حياتية مبرزا ضرورة تطوير اليات التحسيس والتشجيع على ممارسة الرياضة لدى الاطفال واليافعين والكهول وحتى بالنسبة لكبار السن خاصة وان الهرم الديمغرافي في تونس سيبدا في التغير بداية من سنة 2030 بارتفاع عدد المسنين مقارنة بعدد الشباب.

وكشف ان الوزارة تعمل في هذا السياق على انجاز منظومة ومشروع طموح للتشجيع على ممارسة الرياضة شعاره "رياضة المواطنة" وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة من اجل قلب النسب المسجلة في تونس وبلوغ النسب الاعلى عالميا خاصة في البلدان السكندنافية التي تصل فيها نسبة ممارسة الرياضة الى 84 بالمائة من السكان.

ولاحظ من جهة اخرى ان وزارة الشباب والرياضة وفي اطار عملها على نشر الرياضة في كل الاوساط ابرمت اتفاقية مع قرى الاطفال "اس او اس" والتي ستعمل في اطارها على الاحاطة بالمقيمين وتوفير المؤطرين اللازمين للانشطة البدنية بهذه القرى مبينا انه سيتم في ذات السياق العمل على نشر ممارسة الرياضة بعديد الفضاءات الاخرى ومن بينها السجون.

واشارت المكلفة بتسيير المرصد الوطني للرياضة مها الزاوي من جهتها الى ان الملتقى الدولي الثامن لعلوم الرياضة سيتضمن بالاضافة الى المحاضرات العلمية مجموعة من ورشات التشجيع على ممارسة الرياضة خاصة بالنسبة لرياضتي المشي والتجوال اللتين تستقطبان اكبر عدد من الممارسين في السنتين الاخيرتين في تونس.

وابرزت ان " النهوض بممارسة الانشطة البدنية بالنسبة للفئة العمرية 12/8 سنة " سيشكل المحور العلمي الابرز لاعمال المؤتمر وخصه بورشة عمل تجمع عددا هاما من اساتذة ومتفقدي التربية البدنية من مختلف الولايات للخروج باستراتجية لاعطاء دفع جديد لممارسة الرياضة في صفوف الاطفال.

واوضحت ان المسح الوطني الميداني الذي انجزه المرصد الوطني للرياضة سنة 2020 واصدر نتائجه سنة 2022 حول ممارسة الرياضة في تونس بين ان 84 بالمائة من التونسيين لا يمارسوم الرياضة وبين كذلك ان ممارسة الرياضة لدى الفئة العمرية 12/8 سنة لا تتجاوز 12 بالمائة.

وكشفت من جهة اخرى ان المرصد سيطلق بداية من العودة المدرسية القادمة في اطار استهداف هذه الفئة العمرية في تنفيذ برنامج نموذجي للتشجيع على ممارسة الرياضة عنوانه "كيدز اتلتيكس" ب24 مدرسة ابتدائية من مختلف ولايات الجمهورية وب4 قرى الاطفال "اس او اس" عبر تمكينهم من المعدات البداغوجية والتوجيهية اللازمة وتوفير مدرس تربية بدنية او ممثل عن الجامعات الرياضية بصفة دورية لهذه المؤسسات للتشجيع على ممارسة الرياضة.



