سيف الجزيري يقود الزمالك الى فوز ثمين 1-صفر على سيراميكا كليوباترا في بطولة مصر

الهدف الاول للزمالك

سيف الجزيري🇦🇹🇦🇹🇦🇹 pic.twitter.com/OLKfUu5GgY — Mohamed El Ghandour🇦🇹🇦🇹❤️ (@malhiss7) April 26, 2023

قاد الدولي التونسي سيف الجزيري فريقه الزمالك المصري الى فوز ثمين 1-صفر على حساب سيراميكا كليوباترا عندما سجل له الهدف الوحيد في المباراة التي جرت امس بملعب القاهرة الدولي في اطارلقاء متاخر لحساب الجولة 19 من البطولة المصرية لكرة القدمويحتل الزمالك المركز الرابع (43 نقطة) امام سيراميكا كليوباترا الثالث في الترتيب ب46 نقطة . وقبل ثماني جولات من نهايتها يبدو ان زملاء علي معلول في نادي الاهلي المتصدر(ب53نقطة ) امام نادي فيتشور (49 نقطة) قد حسموا امر البطولة المصرية منطقيا لفائدتهم مبكرا وفي حسابهم خمس مقابلات منقوصة ضمن بطولة من 34 جولة .