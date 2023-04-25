وزارة الصحة: تسجيل 3 وفيات و129 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 أفريل الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 3 وحالات وفاة و129 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 473 تحليلا منجزا أي بنسبة 27.27 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 أفريل الجاري.



وأضافت وزارة الصحة في بلاغها بخصوص متابعة الوضع الوبائي بالبلاد أن 16 حالة تقيم حاليا بالمستشفيات والمصحات الخاصة.



ولفتت وزارة الصحة الى ان عدد الاصابات بكورونا بلغت منذ تسجيل أولى الحالات خلال شهر مارس 2020 والى غاية الاسيوع الثالث من شهر افريل الجاري بلغت 1.152.612 إصابة .



