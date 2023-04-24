الفنانة السورية فايا يونان تطلق أغنية جديدة باللهجة التونسية

أطلقت الفنانة السورية فايا يونان أغنيتها الجديدة بعنوان "نفرح برشا"، وهي أغنية باللهجة التونسية من كلمات محمد البسكري وألحان محمد الأسود وتوزيع محمد بن صالحة.

وحققت الأغنية أكثر من 70 ألف مشاهدة بعد مرور 24 ساعة على طرحها على يوتيوب.



وتمّ تصوير الفيديو كليب في عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة وضواحيها على غرار شارع الحبيب بورقيبة، إلى جانب أزقة مدينة تونس العتيقة وأزقة مدينة سيدي بوسعيد.



وتميّزت كلمات الأغنية وألحانها بطابعها الاحتفالي. وأدّتها فايا يونان بمشاعر ملؤها الحب والحياة والسلام والأمل والتفاؤل في غد أجمل.



وإلى جانب رسائلها النبيلة في نشر ثقافة الحب والحياة، كانت لهذه الأغنية أبعادا رمزية منها مزيد الترويج للأغنية التونسية على الصعيد العربي، فضلا عن الترويج لتونس كوجهة سياحية.



وكانت فايا يونان زارت تونس في مناسبات عديدة اعتلت خلالها عددا من المسارح في المهرجانات الدولية الصيفية في تونس كان أولها مهرجان قرطاج الدولي في مناسبتين سنة 2017 و2019، وكذلك مهرجانات دولية أخرى كطبرقة والقصرين.



والفنانة السورية فايا يونان من مواليد سنة 1992 ببلدة المالكية شمال شرق سوريا وترعرعت في مدينة حلب. ذاع صيتها في العالم العربي سنة 2014 بعد إطلاقها وأختها ريحان يونان أُغنية مُشتركة حملت عنوان "لبلادي"، وفيها استعرضت آثار الحَرب والدمار في البلاد العربية كسوريا والعراق واليمن.



