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الديوانة التونسية تحجز 6035 عجلة مطاطية مهربة خلال الثلاثي الأوّل من 2023

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 20:38 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تمكنت مختلف الوحدات الديوانية في إطار مكافحة تهريب العجلات المطاطية على كامل التراب الوطني خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023 من حجز 6035 عجلة مطاطية مهربة مختلفة الأحجام.

وأفادت الديوانة التونسية أن حجم المحجوزات تضاعف بأكثر من ستّ مرّات مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 (850 عجلة مطاطية مهربة)، بحسب ما أوردته على صفحتها الرسمية، الاثنين. وتجدر الإشارة إلى أنّه تم خلال كامل سنة 2022 حجز 3488 عجلة مطاطية مهرّبة.

وكان الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية، منتصر الدريدي، أفاد صباح، الإثنين، ل(وات) أنّ الإدارة العامّة للشركة قرّرت إيقاف نشاط مصنعيها بكل من مساكن ومنزل بورقيبة وإحالة الأعوان على البطالة الفنية لمدة شهر بداية من غرة ماي 2023 مع إمكانية التمديد وذلك بسبب الظروف الراهنة الصعبة، التّي تمر بها الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية وبفعل تفاقم نزيف تهريب الإطارات المطاطية من القطر الليبي.

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