رئيس الجمهورية يعود التلميذة آية حاجي أصيلة معتمدية حاسي الفريد بالقصرين التي أذن بنقلها الى المستشفى العسكري

عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، التلميذة التي أذن بنقلها يوم أمس إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة للإطمئنان على صحتها.

وكان المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني قد اكد اليوم الخميس في تصريح لـ"وات" أن التلميذة آية حاجي، أصيلة معتمدية حاسي الفريد بالقصرين، التى تم التعريف بوضعها الصحي والاجتماعي عبر صفحات التواصل الاجتماعي، نقلت امس الاربعاء، باذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد، الى المستشفى العسكري للعلاج، وينتظر صدور نتائج الفحوصات والتحاليل لتحديد مرضها.



وكانت التلميذة آية حاجي قد نقلت يوم أمس عبر سيارة إسعاف مجهزة من منزلها الكائن بمعتمدية حاسي الفريد، إلى المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة لتلقي العلاج، بعد تفاعل السلط الجهوية مع وضعها الصحي والاجتماعي الصعب، الذي تم التعريف به عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، قبل أن يأذن رئيس الجمهورية بنقلها للعلاج بالمستشفى العسكري بالعاصمة .



وتبلغ آية حاجي من العمر 16 عاما وقد توقفت عن الدراسة منذ شهرين تقريبا بسبب مرض غير معروف ألم بها وألزمها الفراش، وهي تلميذة مجتهدة تحصلت السنة الفارطة في مناظرة التاسعة أساسي على معدل 18.89 من عشرين، وواصلت تألقها في السنة الأولى ثانوي قبل أن تضطر إلى الانقطاع عن الدراسة بسبب المرض.





