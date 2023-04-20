رئيس الدولة يهنئ التونسيين بعيد الفطر المبارك

هنأ رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس التونسيين والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك وذلك في كلمة ألقاها من جامع الزيتونة المعمور بالعاصمة وبثتها مساء اليوم القناة الوطنية.وشدّد رئيس الدولة في كلمته على ان الشعب التونسي " سيبقى موحدا تجمعه كلمة الحق والمسؤولية " مؤكدا انه لا "مجال للفتنة التي هي اشد واكبر من القتل".وقال الرئيس قيس سعيد في كلمته أيضا إن العمل سيتواصل "من اجل تحقيق إرادة الشعب مؤكدا انه توجد في تونس القدرات والإمكانيات لتحقيق وعزّة وكرامة التونسيين والسيادة الوطنية ".