الإستعداد للإنطلاق في إنجاز عمليّة المداواة الوقائية الأولى من آفة عنكبوت الغبار

دعا المركز الفني للتمور كافة منتجي التمور للإستعداد للإنطلاق في إنجاز عمليّة المداواة الوقائية الأولى من آفة عنكبوت الغبار (بوفروة) و ذلك مباشرة بعد مرور 3 أسابيع من عملية التلقيح.

وتتم عمليّة المداواة الوقائية باستخدام مادّة البخارة المائية بتركيز 300غرام/100لتر ماء ويوصي المركز، خلال إجراء هذه العملية، بمزج البخارة في وعاء مستقل حتى الذوبان قبل سكبها في آلة المداواة خلال إجراء هذه العملية بإستخدام مياه ذات نسبة ملوحة منخفضة لمزج مادة البخارة.

كما يوصي برش المبيد بضغط عال وبغزارة على كل أجزاء النخلة (الجريد بالنخيل البالغ والجريد بالفسائل وجذوع النخيل) والقيام بعمليّة المداواة في الصباح الباكر أو في المساء.

ودعا إلى إنجاز عمليّة المداواة الوقائية بصفة معمّمة بالواحات لتحقيق النجاعة المرجوّة.



