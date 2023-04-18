كرة السلة - الاتحاد المنستيري يطعن في قرار الجامعة بهزمه جزائيا امام النجم الساحلي

قرر الاتحاد المنستيري الطعن في قرار اللجنة الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة القاضي بهزمه جزائيا في مباراته امام النجم الساحلي 0-20 في المباراة الاولى ضمن سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة (سوبر بلاي اوف) التي جرت بقاعة محمد مزالي بالمنستير يوم 10 افريل الجاري.



وكان الاتحاد المنستيري فاز على النجم الساحلي على الميدان في تلك المباراة بنتيجة 66-58 قبل ان تقرر الجامعة يوم 12 افريل هزمه جزائيا عملا بمقتضى الفصل 180 بعد الاطلاع على ورقة المباراة وعلى تقارير حكام ومراقب المقابلة وذلك اثر التظلم الذي تقدم به النجم الساحلي بخصوص اقتحام رئيس الاتّحاد المنستيري احمد البلي ارضية القاعة واحتجاجه على القرارات التحكيمية بالرغم من عدم وجود اسمه على ورقة المقابلة.

وقال الاتحاد المنستيري في بلاغ اصدره اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه قرر "الطعن في القرار المذكور واتخاذ ما يلزم من اجراءات في اطار ما يسمح به القانون".

واكد فريق عاصمة الرباط على "احترامه الكامل لكل الهياكل الرياضية ولقراراتها شرط ان تكون تلك القرارات متخذة طبقا للقانون واحتراما للاجراءات ودون الخضوع لاي ضغط من اي جهة كانت" مبينا في هذا السياق ان "قرار الهزم الجزائي هو عقوبة تأديبية لايمكن ان تصدر الا من لجنة لها صلاحيات اصدار القرارات التأديبية وليس عن لجنة رياضية فنية بحتة لا تتمتع باي صلاحية تأديبية".

وتابع "ان اي قرار تأديبي يصدر ضد لاعب او اداري او فريق لايمكن ان يتم الا بعد احترام الاجراءات الجوهرية وحقوق الدفاع وسماع المعني بالامر من طرف اللجنة المصدرة للقرار وهو ما لم يتم بتاتا حيث لم يقع اشعار الاتحاد الرياضي المنستيري باي اجتماع للجنة الرياضية ولم يطلب من اي طرف من الجمعية المثول امام اللجنة المذكورة".

يذكر ان الدور نصف النهائي للبطولة يقام في شكل سلسلة من 5 مباريات على ان يضمن الفريق الذي يفوز بثلاث مقابلات التاهل الى الدور النهائي.



