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الكاف: قريبا بعث سوق بمدينة الكاف لترويج المنتوجات المحلية

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 19:26 قراءة: 0 د, 37 ث
      
من المنتظر ان يتم بعث سوق محلية بمدينة الكاف، تكون إطارا لترويج منتوجات محلية متنوعة تتميز بها الجهة، وتساهم في خلق حركية اقتصادية وتساعد في تثمين منتوج الحرفيين والحرفيات والصناعين، وفق ما أفرزته جلسة عمل التامت نهاية الأسبوع الماضي بمقر الولاية.

وتدارس المشاركون في جلسة العمل الاطار القانوني وآليات بعث هذه السوق والأطراف المساهمة في بعثها من مؤسسات ادارية وبلدية وهياكل وجمعيات معنية وكذلك منهجية اختيار الحرفيين والحرفيات والصناعيين المعنيين بالمشاركة في عرض المنتوج وترويجه ودورية إنتصاب السوق والأماكن المقترحة لاحتضانها

كما تم بالمناسبة بعث لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الهياكل العمومية والبلدية والجمعيات المعنية لمتابعة بعث هذه السوق والتراخيص اللازمة للغرض، والسهر على دورية نشاطها إضافة إلى آليات الترويج للمنتوج المحلي والمشاركة في الايام الترويجية للتعريف بمنتجات الجهة محليا وجهويا ووطنيا .

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