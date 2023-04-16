وزارة الصناعة تمنح 5 رخص بحث عن المواد المعدنية من المجموعات الرابعة والخامسة والسادسة

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عن منح 5 رخص بحث عن مواد معدنية من المجموعات الرابعة والخامسة والسادسة لفائدة ذوات معنوية وأخرى مادية مقابل تعهد المستثمرين ببرنامج أدنى للاشغال.



وتضمنت قائمة الرخص الممنوحة والتي صدرت ضمن الرائد الرسمي عدد 37 لسنة 2023 رخصة البحث عن المعادن من المجموعة الرابعة "تقيوس" بولاية توزر والتي منحت الى احد المستثمرين الخواص مقابل التعهد ببرنامج استثماري ادنى في حدود 80 الف دينار.



ومنحت وزارة الصناعة رخصة "شط النوال" بولاية سيدي بوزيد للبحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة مقابل تعهد المستثمر بتنفيذ برنامج استثماري ادني بمبلغ 178 الف دينار.



وصادقت وزارة الصناعة، كذلك، على تأسيس رخصة "وادي خويبات" بولاية تطاوين للبحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة مقابل تعهد المستثمر باستثمار مبلغ 150 الف دينار.



وتضم المجموعة الرابعة ، وفق أحكام مجلة المناجم، الاملاح الطبيعية سواء كانت صلبة أو ذائبة أو في شكل رواسب متماسكة أو سوائل ملحية طبيعية كالكلورير، بما في ذلك الملح البحري، والبرومير واليودير والبورات والنيترات والسيلفات والأملاح الأخرى الموجودة بنفس الرواسب.



وحصلت شركة فسفاط الشمال على تاسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة تعرف برخصة "سيدي بن قبلية" بولاية القصرين مقابل استثمار أولي في حدود 810 ألف دينار علما وان المجموعة الخامسة تضم الفسفاط فقط.



وأسست وزارة الصناعة رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف برخصة "جبل حمادي" بولاية قفصة مقابل تعهد المستثمر بتخصيص 112 الف دينارعلى شكل برنامج أولى للبحث.



وتضم المجموعة السادسة الصخور التي يطغى على تركيبتها معدن وحيد، والتى تستخدم أساسا للتطبيقات الصناعية غير التى تستعمل في الهندسة المدنية كالصلصال والايليت والسمكتيت والاتبلجيت والكلسيت والدولموميت والمانييزيت والسيليس والدياتوميت وحجر الصوان.







