حزب "التيار الديمقراطي" يعقد مؤتمره الثالث موفى الشهر الجاري

أفاد أمين عام التيار الديمقراطي نبيل الحجي، اليوم الجمعة، أن حزبه يعقد مؤتمره الثالث أيام 28 و29 و30 أفريل الجاري.



وأوضح الحجي ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، أن المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار"مؤتمر الثبات والتجديد" سينظر ويصادق على ثلاث لوائح أساسية، وهي اللائحة السياسية واللائحة الاقتصادية والاجتماعية فيما ستخصص اللائحة الثالثة للتقييم والمراجعات.



وتابع في ذات السياق أن الحزب سيسعى إلى تقييم الفترة السابقة ومراجعة خياراته وتعديلها من أجل الارتقاء بمستوى عمل الحزب.



وأضاف نبيل الحجي أن المؤتمر سيفضي، فضلا عن انتخاب أمين عام جديد، إلى تجديد الهياكل على غرار المكتب السياسي الذي يضم 20 عضوا والمكتب الوطني الذي يتشكل من 30 عضوا.



وبخصوص تأخر انعقاد المؤتمر الثالث الذي كان من المقرر انعقاده السنة الماضية، أوضح الامين العام للحزب، أن النظام الداخلي للحزب ينص على أنه في صورة تزامن المؤتمر مع سنة انتخابية فإنه يمكن تأجيل انعقاد المؤتمر وهو ما حصل السنة الفارطة بسبب تنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية.



