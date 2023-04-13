كاس تونس - الترجي الرياضي يلتحق بالاولمبي الباجي الى الدور النهائي

تأهل الترجي الرياضي الى الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم، نسخة الهادي شاكر، اثر فوزه على الملعب التونسي بنتيجة 3-2 في مباراة الدور نصف النهائي الثاني التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب حمادي العقربي برادس.

وجاءت ثلاثية الترجي الرياضي عن طريق محمد علي بن رمضان منذ الدقيقة الاولى والجزائري رياض بن عياد في الدقيقة 16 والليبي حمدو الهوني في الدقيقة 27، فيما سجل هدفي الملعب التونسي أسامة السهيلي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 13 و44 بعد العودة الى تقنية "الفار".

وسيضرب الترجي الرياضي موعدا في الدور النهائي مع الأولمبي الباجي الذي كان تأهل أمس الاربعاء على حساب النادي الافريقي بركلات الترجيح 3-2 على ملعب حمادي العقربي برادس اثر نهاية الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

وسيبحث الترجي الرياضي عن لقبه السادس عشر في تاريخه والخامس عشر بعد الاستقلال في حين سيحاول الأولمبي الباجي احراز لقبه الثالث.

ومن المقرر أن يجرى الدور النهائي على ملعب الطيب المهيري بصفاقس يوم 27 أو 28 أو 29 ماي القادم.





