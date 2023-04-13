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ارتفاع مبيعات الكهرباء بنسبة 5 بالمائة في الشهرين الأولين من سنة 2023

Publié le Jeudi 13 Avril 2023 - 16:27 قراءة: 0 د, 32 ث
      
ارتفعت مبيعات الكهرباء بنسبة 5 بالمائة في الشهرين الأولين من سنة 2023 ، وفق تقرير حول وضع الطاقة الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وانخفضت مبيعات حرفاء الضغط العالي بنسبة 4 بالمائة، بينما سجلت مبيعات حرفاء الضغط المتوسط ​​زيادة بنسبة 4 بالمائة ويبقى الصناعيون أكبر مستهلكين للكهرباء بنسبة 63 بالمائة من إجمالي طلب حرفاء الضغط العالي والمتوسط خلال شهر فيفري 2023. وسجلت أغلب القطاعات انخفاضًا في المبيعات بشكل رئيسي، صناعة الورق والنشر (-23 بالمائة) والصناعات الاستخراجية (-20 بالمائة) من ناحية أخرى، شهدت أنشطة الضخ (خدمات المياه والصرف الصحي) والضخ الزراعي زيادة في المبيعات بنسبة 23 بالمائة و 6 بالمائة على التوالي.



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