آفاق تونس يطالب بضبط الرزنامة الانتخابية ويحذّر من "تبعات فشل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي"

طالب حزب آفاق تونس، بضبط الرزنامة الانتخابية، لا سيّما المتعلّقة منها بالانتخابات الرئاسية والبلدية، "باعتبار أن الدولة التونسية مؤسسة على مبادئ الجمهورية وقيم المواطنة".



وعبّر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الخميس، على إثر انعقاد مكتبه السياسي، مساء أمس الأربعاء، عن استغرابه ما اعتبره "تباين المواقف بين رئيس الجمهورية والحكومة، بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، محذّرا من تبعات أي فشل محتمل للاتفاق مع هذا الصندوق، على تمويل الميزانية". وطالب في هذا الصدد بتوضيح البديل العملي، "بعيدا عن المناورات العبثية التي من شأنها الإضرار بالمصالح العليا لتونس".



كما أعرب آفاق تونس عن انشغاله إزاء "تواصل الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والارتفاع الشاهق وغير المسبوق في الأسعار وفي نسب التضخّم ومعدّلات الفقر وتأثيرها المباشر على الفئات الهشّة، بالتوازي مع غياب كل بوادر الإصلاح"، حسب نص البيان الذي حمّل رئيس الجمهورية، "المسؤولية كاملة عن هذه الأوضاع".



ليلى





