وزير الخارجية الإيطالي يؤكّد استعداد بلاده مواصلة دعم تونس سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد الاتحاد الأوروبي وكذلك المؤسسات المالية الدولية

أكّد أنطونيو طاجاني نائب رئيسة مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي خلال جلسة عمل جمعته اليوم الخميس بوزير الشؤون الخارجية نبيل عمّار الذي يؤدي زيارة عمل الى ايطاليا استعداد بلاده مواصلة دعم تونس سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد الاتحاد الأوروبي وكذلك المؤسسات المالية الدولية وذلك لحشد الدعم لتونس والوقوف إلى جانبها قصد رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة .

ونوّه المسؤول الإيطالي خلال جلسة العمل المنعقدة بوزارة الشؤون الخارجية الايطالية والتي تناولت مختلف أوجه التعاون الثنائي وأفق تدعيمها وتنويعها ، بأهمية الشراكة القائمة بين تونس وإيطاليا



من جانبه أكّد وزير الشؤون الخارجيّة على الشراكة الاستراتيجية المتميزة الّتي تربط تونس بإيطاليا مشدّدا على أن تونس تعوّل على إمكانياتها الذاتية وتتطلع في الوقت ذاته إلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، وبالخصوص إيطاليا، لمواجهة الصعوبات المالية والتحديات الاقتصادية وإنجاح مسار الإصلاح السياسي، بما يساهم في إرساء ديمقراطية حقيقية ومنوال تنمية أكثر عدلا وشمولية إستجابة لتطلعات التونسيين.

وتمّ خلال جلسة العمل استعراض جملة من مجالات التعاون بين تونس وإيطاليا وسبل تطويرها ولا سيما في ميادين الاستثمار والمبادلات التجارية والمشاريع الطاقية والتنموية وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي إلماد.



كما تناول الجانبان وفق بلاغ لوزارة الخارجية سبل معالجة مسألة الهجرة وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لهذه الظاهرة، فضلا عن التزام البلدين بمكافحة عصابات الاتجار بالبشر.

وأكد الوزيران على أهمية التشاور والتنسيق بين الجانبين والحرص على الاعداد الجيّد لعدد من الاستحقاقات الثنائية القادمة وفي طليعتها الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون التونسي الإيطالي.وقد تلت جلسة العمل ندوة صحفية مشتركة للوزيرين



