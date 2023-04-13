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كرة السلة - المباراة المعاذة بين النادي الافريقي والنجم الرادسي ستجري غدا بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس

Publié le Jeudi 13 Avril 2023 - 13:36 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اعلنت هيئة النادي الإفريقي ان المباراة الأولى لنصف النهائي البطولة المحترفة لكرة السلة بين النادي الإفريقي والنجم الرياضي الرادسي والتي قررت الجامعة التونسية لكرة السلة اعادتها يوم الجمعة 14 افريل الجاري ستجري يوم غد الجمعة على الساعة الثانية بعد الزوال بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس

وكانت الجامعة التونسية لكرة السلة قررت اعادة مباراة الجولة الاولى للدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بين النادي الافريقي و النجم الرادسي " يوم الجمعة 14 افريل الجاري في قاعة يتم اختيارها من طرف النادي الافريقي باعتباره الفريق المضيف وذلك بحضور الجمهور".

كما قررت الجامعة التونسية لكرة السلة تاجيل الجولة الثانية من الدور نصف النهائي للبطولة والتي كانت مقررة اليوم الخميس الى موعد لاحق.
يذكر ان مباراة نصف نهائي البطولة بين النادي الافريقي و النجم الرادسي التي احتضنتها قاعة القرجاني مساء الاثنين المنقضي توقفت في الفترة الاولى من اللعب حينما كانت النتيجة 21-10 لصالح النادي الافريقي و ذلك بسبب احداث شغب داخل القاعة.

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