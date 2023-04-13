Babnet

مدنين: تواصل مشروع تهيئة المدينة العتيقة بجربة ميدون من أجل تحويلها إلى نقطة جذب سياحي

Publié le Jeudi 13 Avril 2023 - 21:05 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تتواصل بمعتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين أشغال تهيئة المدينة العتيقة بهدف تحويلها إلى محطة جذب سياحي من خلال هو مبرمج فيها من مكوّنات تقليدية متكاملة ضمن مشروع نموذجي من شأنه تنشيط المدينة، وخلق فضاء مناسب يرتاده السيّاح لاقتناء منتوجات الصناعات التقليدية، مع برامج تنشيطية ينتظر أن تشهدها المدينة لدفع الحركة السياحية والثقافية بها.
ووفق المهندس المكلّف بمشروع تهيئة المدينة العتيقة، وسام حنيني، يتضمّن المشروع عدّة مكوّنات على غرار تبليط الارضية بالحجارة التقليدية، ووضع مداخل بتركيز بوابات تقليدية، مع إنارة تقليدية، إلى جانب أشغال تسقيف من اجل إنشاء سوق مغطاة بطريقة نموذجية، مع اعتماد ألوان موحدة تتماشى وطابع الجزيرة، وتوحيد محلات بيع المنتوجات التقليدية وكل المحلات التجارية.
وتقدّر كلفة هذا المشروع، الذي ينجز على قسطين، حوالي مليونين و300 الف دينار، منها 600 الف دينار اشغال قسط أول، تم تمويله ضمن مشاريع التنمية المندمجة وقسط ثان ستموله وزارة السياحة، وفق ذات المصدر.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264908


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 13 أفريل 2023 | 22 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:54 16:00 12:27 05:49 04:18
Babnet
15°
 Babnet26° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1521°-1120°-1218°-1120°-12
  • Avoirs en devises
    21687,1

  • (13 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,34422 DT        1$ =3,06215 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 Avril)   1914,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    