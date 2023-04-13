مدنين: تواصل مشروع تهيئة المدينة العتيقة بجربة ميدون من أجل تحويلها إلى نقطة جذب سياحي

تتواصل بمعتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين أشغال تهيئة المدينة العتيقة بهدف تحويلها إلى محطة جذب سياحي من خلال هو مبرمج فيها من مكوّنات تقليدية متكاملة ضمن مشروع نموذجي من شأنه تنشيط المدينة، وخلق فضاء مناسب يرتاده السيّاح لاقتناء منتوجات الصناعات التقليدية، مع برامج تنشيطية ينتظر أن تشهدها المدينة لدفع الحركة السياحية والثقافية بها.

ووفق المهندس المكلّف بمشروع تهيئة المدينة العتيقة، وسام حنيني، يتضمّن المشروع عدّة مكوّنات على غرار تبليط الارضية بالحجارة التقليدية، ووضع مداخل بتركيز بوابات تقليدية، مع إنارة تقليدية، إلى جانب أشغال تسقيف من اجل إنشاء سوق مغطاة بطريقة نموذجية، مع اعتماد ألوان موحدة تتماشى وطابع الجزيرة، وتوحيد محلات بيع المنتوجات التقليدية وكل المحلات التجارية.

وتقدّر كلفة هذا المشروع، الذي ينجز على قسطين، حوالي مليونين و300 الف دينار، منها 600 الف دينار اشغال قسط أول، تم تمويله ضمن مشاريع التنمية المندمجة وقسط ثان ستموله وزارة السياحة، وفق ذات المصدر.





